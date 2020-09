BUFFALO, NY (AP) Chad Green et Adam Ottavino ont été mis en déroute lors d’une sixième manche de 10 points qui comprenait le grand chelem de Danny Jansen, et les Blue Jays de Toronto se sont ralliés pour battre les Yankees 12-7 lundi soir et envoyer le dérapage de New York à sa sixième défaite en sept matchs.

New York a perdu quatre matchs de suite et 14 sur 19, tombant à la troisième place de l’AL East, à deux matchs derrière Toronto, deuxième et 6 1/2 derrière Tampa Bay. À 21-20 au total après un départ de 16-6, les Yankees ont chuté à la huitième et dernière place en séries éliminatoires de l’AL.

Avec le directeur général Brian Cashman effectuant un voyage sur la route rare, New York menait 6-2 lorsque Green a remplacé Jonathan Holder en fin de sixième. Green, Ottavino et Luis Cessa ont eu besoin de 67 lancers et 43 minutes pour obtenir trois retraits.

«C’est la pire sensation au monde, a dit Ottavino. ” Vous avez laissé tomber votre équipe. C’est toujours difficile quand on a l’impression d’être la raison pour laquelle vous avez perdu le match. ”

Toronto a chargé les bases avec une paire de marches et le simple avec un retrait de Randal Grichuk, et le joueur de premier but Luke Voit a chargé le double buteur de Rowdy Tellez, mais a permis au ballon de rebondir sur la paume de son gant et en territoire fétide pour une erreur de course. marqué.

Ottavino (2-3) est relevé et Vladimir Guerrero Jr. a frappé un simple de deux points dans le champ opposé qui a rebondi devant Voit et sur la ligne du champ droit. Guerrero a volé la deuxième place et Lourdes Gurriel Jr., qui a réussi trois coups sûrs, a aligné une balle rapide vers la gauche pour un simple égal.

Gurriel a volé la deuxième place, Jonathan Villar a marché et Travis Shaw a aligné une balle rapide au milieu pour un simple de deux points et une avance de 8-6 après qu’Ottavino a secoué le receveur Kyle Higashioka à trois reprises.

“Il avait juste du mal à voir les signes”, a déclaré Higashioka “Il faisait assez sombre là-bas.”

Joe Panik a marché, et Jansen a poursuivi Ottavino quand il a conduit une balle rapide au centre gauche pour son premier chelem en carrière pour une avance de 12-6.

“La qualité des chauves-souris, avec les marches, est là où ça a commencé”, a déclaré Jansen. Ottavino a couru, alors j’ai essayé de mettre le ballon en l’air. J’ai essayé de simplifier les choses du mieux que je pouvais, et il m’est arrivé de conduire une balle. Ça s’est juste passé. ”

L’ERA de Green est passé à 4,26, et Ottavino a accordé six points sans obtenir aucun retrait alors que son ERA est passé à 7,82.

«C’est juste bizarre, a dit Ottavino. «Greeny et moi-même n’avons eu aucun swing et nous avons raté toute cette manche. Ne pas avoir de swing-and-miss est une indication que mes affaires n’étaient pas bonnes, que mon emplacement n’était pas bon, ou qu’ils avaient quelque chose sur moi, ils avaient une bonne approche ou ils savaient ce qui allait arriver. ”

New York n’avait pas accordé 10 points en une manche depuis que CC Sabathia et Esmil Rogers ont été durement touchés lors de la troisième manche d’une défaite de 15-4 contre le Texas le 23 mai 2015.

Sean Reid-Foley (1-0) a gagné malgré une marche chargée de buts à Aaron Hicks dans le sixième qui a prolongé l’avance des Yankees à quatre points.

Voit et Hicks ont frappé des circuits en solo dans le premier off de Hyun Jin Ryu, qui a accordé cinq points et six coups sûrs en cinq manches.

Toronto a égalé le pointage contre Jordan Montgomery sur le doublé RBI de Tellez dans le premier et le simple RBI de Santiago Espinal dans le deuxième.

Miguel Andujar a remis New York en tête avec son premier circuit depuis le 27 septembre 2018, et Clint Frazier a réussi un doublé de deux points au cinquième. Andujar a ajouté un Grounder RBI dans le neuvième.

Le match était le premier cette saison entre les équipes, qui doivent s’affronter neuf fois de plus au cours des 19 derniers matchs.

«C’est presque un match éliminatoire à chaque match, a dit le gérant de Toronto Charlie Montoyo. «La façon dont nous l’avons fait, dans le match, et en affrontant leurs meilleurs releveurs et en revenant, c’était une belle victoire.

DOUBLE CHIFFRES

La manche de 10 points a été la plus importante de Toronto depuis une sixième manche de 11 points contre le Minnesota dans une victoire de 11-1 le 25 juillet 2007.

.SANCHEZ SITS

Le receveur des Yankees Gary Sanchez, au bâton de .130 et dans une chute de 3 pour 28 (.107), s’est assis pour un deuxième match consécutif.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Yankees: OF Aaron Judge (mollet tendu) a couru sur le terrain au Yankee Stadium tout en commençant à reprendre l’activité de baseball. . OF Giancarlo Stanton (tendu aux ischio-jambiers), également dans le Bronx, était en train de courir les buts et de frapper contre une machine.

Blue Jays: Toronto a joué sans OF Teoscar Hernandez, qui a été placé sur la liste des blessés de 10 jours avec une blessure oblique. L’équipe attendait que l’enflure se calme avant que Hernandez ne subisse une deuxième IRM, mais a décidé de mettre sur la touche son meilleur frappeur puissant, qui est à égalité au deuxième rang de l’AL avec 14 circuits. … RHP Wilmer Font a été placé sur l’IL de 10 jours avec un tibia droit meurtri. … Le SS Bo Bichette (entorse au genou) devait se rendre en DH au site d’entraînement alternatif de Toronto à Rochester, où il jouera sur le terrain mardi.

SUIVANT

Yankees LHP JA Happ (1-1, 4,68 MPM) débute mardi contre le RHP Taijuan Walker (3-2, 3.26 MPM), faisant son troisième départ depuis qu’il a été acquis de Seattle.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports