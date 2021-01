17:40. C’est le onzième de Grenade: Rui Silva; Foulquier, Domingos, allemand, Neva; Eteki, Montoro, Herrera; Portes, soldat et machis.

🔴⚪️ Nous avons 1⃣1⃣ pour le match 🆚 @FCBarcelona_es # GranadaBarça #EternaLucha pic.twitter.com/nVOOqJQ90l – Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) 9 janvier 2021

17:37. C’est ainsi que le Football club Barcelone à Los Cármenes: Ter Stegen; Dest, Araujo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Leo Messi et Griezmann.

👥 XI

⚽️ # GranadaBarça pic.twitter.com/5gcJLUWZzV – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 9 janvier 2021

17:35. Nous avons les files d’attente confirmées!

17h30. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct de Grenade – Football Club Barcelone qui commencera dans une heure, à 18:30 heures, dans Los Cármenes, correspondant au 18e journée de la Ligue de Santander. Être Ricardo de Burgos Bengoetxea l’arbitre du concours.

Les Catalans arrivent le moral après le bon match joué contre l’Athletic Bilbao à San Mamés. Leo Messi semble être réuni avec son meilleur football, il arrive dans un buteur dynamique et affûte son association avec Pedri, les deux sont immobiles à ce stade de la saison.

Il Grenade, entre-temps, est l’une des équipes les plus fortes de la catégorie. À Los Cármenes, c’est l’un des groupes les plus problématiques et ne rapporte pas facilement des points. Les Nasrids cherchent à se consacrer aux nobles positions de la table et optent pour une année de plus en Europe. Ils ne faciliteront pas la tâche des Catalans.