Luis Suárez célèbre le premier but de Grenade contre Osasuna. EP

Il Grenade remporte sa huitième victoire de la saison et devient fort en septième position en s’imposant à l’Estadio Nuevo Los Cármenes par 2-0 à Osasuna, qui cumule douze matchs sans gagner et est toujours dans la zone de relégation, dans un match correspondant à la quatrième journée de LaLiga Santander qui a été reporté en septembre.

Deux buts marqués après deux coups de pied de coin en première mi-temps, l’un du Colombien Luis Suárez et l’autre du Vénézuélien Darwin Machís avec l’aide du gardien Sergio Herrera après une cargaison fermée, ont permis aux Grenadiens de vaincre un Osasuna incapable de réagir, voire de créer des occasions nettes, en seconde période.

Malgré le fait que la première arrivée dangereuse dans les zones a été effectuée par l’équipe d’Osasuna et s’est terminée par une tête à l’extérieur de l’Argentin Jonathan Calleri, l’équipe de Grenade a dominé la première demi-heure d’un match bloqué et peu attrayant dans la première moitié.

Après deux tirs lointains mal dirigés par le visiteur Rubén García et par le local Pepe Sánchez, entré à la dernière minute dans le line-up rojiblanca par le Français Dimitri Foulquier, Grenade s’est accrochée aux coups de pied arrêtés pour mettre le choc très sur son favoriser.

Un tir puissant de Luis Suárez, après un centre de Machís après un court corner, a permis à Grenade de marquer 1-0 à la 22e minute, tandis que dans l’ajout de la première mi-temps, une autre livraison directe et fermée du coin de Machís a mis le 2-0 quand Sergio Herrera a fini d’introduire le ballon avec un pied, presque quand il est entré, dans son but.

Entre l’un et l’autre, Sergio Herrera avait évité le deuxième but local quand il est sorti vainqueur dans un heads-up contre Machís lui-même, et Osasuna a tenté de réagir en s’avançant plus loin sur le terrain rival, mais en mettant le but local en difficulté uniquement avec un long tir de Jon Moncayola.

Après la pause, les visiteurs sont sortis pour touss, avec de bons coups de Rubén García et Roberto Torres qui ont forcé le Portugais Rui Silva à briller.

L’équipe navarraise avait beaucoup plus de ballon en seconde période que Grenade, s’accrochant à son ordre défensif pour garder ses revenus et par contre rapide pour tenter de l’étendre, même si ceux de Jagoba Arrasate n’ont pas pu convertir leur domination en des occasions claires.

Rui Silva était à nouveau confiant face à un tir dur de Lucas Torró, au désespoir d’une boîte rouge aussi impétueuse que impuissant et inoffensif face au bon réseau défensif des locaux.

2 – Grenade: Rui Silva; Pepe (Nehuén Pérez, m 74), Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons (Yan Eteki, m 54), Montoro (Luis Milla, m 65), Yangel Herrera; Machís (soldat, m 74), Kenedy (Antonio Puertas, m 65), Luis Suárez.

0 – Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Juan Cruz; Moncayola, Oier (Lucas Torró, m.63), Roberto Torres, Rubén García (Kike Barja, m.71), Jony (Budimir, m.63), Calleri (Enric Gallego, m.71).

Buts: 1-0, M.22: Luis Suárez. 2-0, M.46 +: Machís.

Arbitre: González Fuertes (Comité asturien). Il a montré du carton jaune au local Domingos Duarte (m.90) et aux visiteurs Oier (m.36), Rubén García (m.40), David García (m.67) et Enric Gallego (m.76).

Incidents: Match correspondant à la quatrième journée de LaLiga Santander, reportée en septembre en raison du différend de Grenade lors du tour de qualification de la phase de groupes de la Ligue Europa, disputé au stade Nuevo Los Cármenes à huis clos.