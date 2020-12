Grenade et Huesca à égalité au stade Nuevo Los Cármenes (3-3), un résultat qui s’étend à cinq jours consécutifs que les rojiblancos s’accumulent sans gagner et cela a frustré le premier triomphe des joueurs de Huesca cette campagne dans LaLiga Santander, après une 1-3, bien deux buts locaux dans la dernière ligne droite ils l’ont empêché.

L’ancien joueur de Grenade Mikel Rico est passé à Huesca, qui continue en bas, Le Colombien Luis Suárez à égalité avant la pause et en seconde période Borja García et le Japonais Shinji Okazaki ont mis le match en franchise pour les visiteurs, mais les Andalous ont sauvé un point avec deux buts en deux minutes, par Jorge Molina et Germán Sánchez, dans le dernier souffle.

Après un départ égal, dans la première approche dangereuse de Huesca, qui avec le passage des minutes a vu plus installé sur le terrain, le 0-1 a été cuit, marqué d’un La tête parfaite de Mikel Rico après un mouvement sensationnel dans le groupe et le centre de Sandro Ramírez.

La réponse de Grenade, avec beaucoup de difficulté à tresser des jeux de qualité, est venu dans une tête faible du Camerounais Yan Eteki qui a arrêté sans problème Álvaro Fernández, un premier gardien de but à Huesca. Les premières interventions de l’autre gardien de but, le Portugais Rui Silva, sont survenues après un tir puissant de Sandro, le joueur le plus remarquable de la première période, et pour garder le ballon après une tête de Rafa Mir.

Le jeu a été contrôlé sans problème et Huesca a attendu la pause, qui un contrecoup ne s’est pas bien terminé et cela a permis la sortie rapide de Grenade, avec Antonio Puertas et Luis Suárez remportant le match contre Pedro Mosquera, de sorte que le Colombien, après l’aide du premier, a surpassé Alvaro Fernández au corps à corps.

L’égalité à la fin du premier acte a cédé la place à une seconde mi-temps qui commençait mieux un Huesca qui a marqué 1-2 à la 49e minute par Borja García, qui n’a terminé complètement qu’en entrant par derrière après une livraison mesurée dans la zone de David Ferreiro.

Il était sur le point d’égaliser à nouveau Grenade, suivi d’une tête du Français Maxime Gonalons, qui a raté de peu un but, et d’un autre tir de Roberto Soldado, qui a mal dirigé son tir. Huesca a essayé de profitez des espaces avec rapidité laissé par une équipe à domicile de plus en plus offensive et Sandro a remis Rui Silva à l’épreuve.

La meilleure chance locale d’égaliser était pour le Vénézuélien Yangel Herrera à mi-chemin de la seconde mi-temps avec un tir de loin sur une volée qu’Álvaro Fernández a touché, avant que le poteau n’évite le but. Le gardien de but en visite a de nouveau montré avec un excellent arrêt d’une main après une tête de Luis Suárez, tandis que dans l’autre zone, Javier Ontiveros a également approché le but, avec un grand coup personnel, et l’Ivoirien Idrissa Doumbia.

Grenade a beaucoup risqué dans la dernière ligne droite du match, avec de nombreux joueurs offensifs sur le terrain, et Huesca en a profité avec 1-3, marqué par Okazaki avec un Je tire presque depuis le cercle central après un mauvais dégagement du Brésilien Robert Kenedy avec Rui Silva très loin de son but.

Grenade n’a pas abandonné et, après quelques occasions gâchées par Ontiveros pour marquer 1-4, Jorge Molina et Germán ont fait match nul tête après centre de la gauche. Oui Grenade pourrait encore gagner le match, dans une fin effrénée, avec un tir au poteau par Jorge Molina dans la dernière action du match. Au final, un nul et la Huesca qui n’a toujours pas publié son palmarès de victoires.

Fiche technique:

3 – Grenade: Rui Silva; Foulquier (Quini, m.78), Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva (Jorge Molina, m.78); Yan Eteki (Yangel Herrera, m.46), Gonalons, Luis Milla (Kenedy, m.68); Antonio Puertas (soldat, m.46), Machís et Luis Suárez.

3 – Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Mikel Rico (Doumbia, m 64), Borja García (Escriche, m 86), Ferreiro (Juan Carlos, m 86); Sandro (Ontiveros, m 70) et Rafa Mir (Okazaki, m 64).

Buts: 0-1, M.21: Mikel Rico. 1-1, M.43: Luis Suárez. 1-2, M.49: Borja García. 1-3, M.82: Okazaki. 2-3, M.88: Jorge Molina. 3-3, M.90: Germán.

Arbitre: Alberola Rojas (Comité Castillan-Manchego). Il a montré du carton jaune au local Foulquier (m.31) et Germán (m.55).

Incidents: Match correspondant à la douzième journée de LaLiga Santander joué au stade Nuevo Los Cármenes à huis clos.