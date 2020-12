Un but de l’attaquant colombien Luis Suárez dans les dernières minutes de la première mi-temps a permis à Grenade de casser leur mauvaise séquence de cinq matchs consécutifs sans victoire et plongez dans celui d’Elche, qui rejoint son sixième match sans remporter la victoire.

Grenade était tactiquement supérieure et a complètement menotté l’équipe locale, qui a à peine eu une chance claire de marquer, et dans un coup de pied arrêté, tout au long du match.

L’équipe andalouse est allée pour le match en première mi-temps et en seconde, avec le score en faveur, ils ont su se défendre avec commerce et sans hâte malgré le fait qu’Elche n’a jamais cessé d’essayer.

L’équipe de Diego Martínez voulait imposez votre football dès la première minute. L’équipe de Grenade a cherché Elche dans sa propre zone, ce qui a rendu difficile pour le groupe d’Elche de sortir le ballon.

L’ambition de visite était sur le point d’obtenir un prix au bout de six minutes après un tir haché d’Herrera qu’Edgar Badía a effacé avec des reflets.

Il était difficile pour Elche d’échapper à la pression de son rival, même s’il a finalement réussi etétirement des possessions de balle et aller au fond des groupes. Gonzalo Verdú, après plusieurs refus, était sur le point de marquer, mais son tir de l’intérieur de la surface a été dégagé par Rui Silva.

Peu de temps après, c’est Luis Suárez, après un déséquilibre défensif local, qui a caressé le but, mais n’a pas réussi à vaincre le gardien d’Elche à sa sortie.

Les forces s’équilibraient avec le passage des minutes et Elche, avec Josan et Fidel comme des joueurs plus incisifs, Il a eu plusieurs occasions d’exploiter sa contre-attaque, neutralisée par la défense en visite.

Déjà dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, une action personnelle du groupe de Machís a brisé l’égalité. Le Vénézuélien a débordé de vitesse sur son aile et a servi le ballon au cœur de la surface pour que Luis Suárez accroche un tir près du poteau.

L’entraîneur d’Elche, Jorge Almiron, a secoué le banc au début du deuxième acte avec l’entrée de Raúl Guti et Sánchez Miño pour donner à son équipe une plus grande capacité à gérer le ballon.

L’équipe d’Elche avait un peu plus de contrôle du ballon contre une Grenade plus retirée, mais leur production offensive restait rare.

Cependant, la première grande occasion de la seconde mi-temps, et deux fois, c’était pour Soldier, qui n’a pas réussi à épisser le ballon en deux actions consécutives à quelques mètres de la ligne de but.

Elche a pris des risques derrière et Grenade a commencé à accumuler des opportunités de contre-attaque dans les bottes de Soldado, Machís et Luis Suárez.

L’équipe d’Elche, avec plus de fierté que le football, n’a jamais cessé d’essayer mais n’a pas eu la capacité de finir face à un rival parfaitement blindé qui n’a même pas souffert pour défendre ses revenus jusqu’au bout.

Fiche technique

0 – Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema (Sánchez Miño, min.46), Josan (Rigoni, min.72), Marcone, Fidel, Morente, Pere Milla (Raúl Guti, min.46) et Lucas Boyé.

1 – Grenade: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Nehuén, Carlos Neva; Luis Milla, Yangel Herrera, Gonalons (Eteki, min. 88), Machís (Quini, min. 88); Luis Suárez (Antonio Puertas, min. 75) et Soldado (Molina, min. 80).

Arbitre: González Fuertes (Comité asturien). Il a montré un carton jaune à Josema, Sánchez Miño, Barragán et Diego González pour Elche, et à Gonalons et Puertas pour Grenade.

But: 0-1, min. 42: Luis Suarez.

Incidents: Match correspondant à la treizième journée de la Ligue de Santander disputé au stade Martínez Valero d’Elche à huis clos. Une minute de silence a été observée pour la mort de Vicente Iborra, qui a joué pour Elche pendant onze saisons et a été capitaine de l’équipe finaliste de la Coupe en 1969.