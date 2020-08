LAKE BUENA VISTA, Floride – Le bruit des baskets grinçantes traversa les murs peints, le premier signe de normalité revenant à la bulle de la NBA. Un par un, les joueurs se sont traînés dans les couloirs et sont descendus des bus vendredi, se faufilant à travers les portes bleu poudreux qui menaient aux étages d’entraînement, prêts à retourner au travail. À 12 h 39, la NBA et la NBPA ont publié une déclaration commune annonçant de nouveaux engagements de la ligue en faveur de la justice sociale. La ligue, officiellement, était de retour.

48 heures ont été pénibles pour la NBA, pour les joueurs, une période tendue qui a commencé avec la décision des Milwaukee Bucks de ne pas jouer dans le cinquième match de sa série de premier tour contre Orlando – un choix fait pour attirer l’attention sur la fusillade policière de Jacob Blake, un homme noir de 29 ans à Kenosha, Wisc. – et a poursuivi avec une réunion instable entre les joueurs mercredi soir. Jeudi, les températures se sont refroidies et après une visioconférence entre les joueurs et les propriétaires de l’équipe, un accord a été conclu pour reprendre la saison.

“Adam et les propriétaires étaient à bord”, a déclaré l’entraîneur des Clippers, Doc Rivers. «Même les choses sur lesquelles ils n’étaient pas d’accord, ils en ont discuté.

Danny Green a déclaré: «Ils nous ont dit qu’ils nous soutenaient.»

Le processus était compliqué, ont admis les joueurs et les entraîneurs vendredi. La première réunion, dans une salle de bal à l’intérieur des sources de Coronado, était controversée. «Je ne sais même pas si cette réunion s’est bien déroulée», a déclaré Rivers. Chris Paul a déclaré: «15 ans dans cette ligue, je n’ai jamais rien vu de tel. Les voix qui ont été entendues, je ne l’oublierai jamais. Les joueurs se sont demandé si la saison allait continuer. «50-50», a déclaré Green. Ajouta Rivers: «Je pense que c’était proche. Je ne pense pas que ce soit un lay-up de toute façon.

Pourtant, les joueurs ont souligné: la décision de jouer n’a pas été prise après une réunion. Les Lakers ont été parmi les premières équipes à quitter la salle de bal. «Ce fut une longue réunion, [it] s’est réchauffé », a déclaré Green. «A pris une pause-repas. Ce n’était pas aussi fou que tout le monde le faisait croire. Les Clippers sont partis peu de temps après. Mais Rivers ne voulait pas que la discussion s’arrête là. Au huitième étage de l’hôtel de l’équipe, Rivers a attiré les joueurs dans le couloir. Il les a encouragés à continuer de parler. Pour tout aérer. Kawhi Leonard a pris la parole. Puis Lou Williams. Marcus Morris est intervenu. Rivers a déclaré: «Il y avait beaucoup d’émotion.»

Jeudi, plus de réunions. Les équipes se sont rencontrées individuellement. Puis en groupes. Michael Jordan a rejoint les discussions, non pas en tant que propriétaire mais en tant que conseiller, aidant les joueurs à se concentrer. «Il a fait en sorte que tout ce que nous voulons faire ensemble, nous le faisons, a déclaré Russell Westbrook. Un jour après un arrêt de travail historique, les joueurs ont décidé qu’ils voulaient que la saison se poursuive. “[A] beaucoup de nos meilleurs joueurs, la plupart des équipes, voulaient être ici, voulaient jouer », a déclaré Green. «Mais si nous ne défendons pas [anything] nous n’obtiendrons rien. Nous étions donc prêts à partir. Paul a ajouté: «Nous avons compris la plate-forme que nous avons et nous voulions garder le pied sur la pédale.»

Les joueurs avaient besoin de quelque chose. Les propriétaires étaient en mesure de leur donner. Les demandes étaient raisonnables. Ils voulaient une plus grande voix en interne. La NBA a accepté de créer une coalition pour la justice sociale, représentée par des joueurs, des entraîneurs et des propriétaires, qui s’attaquera à un large éventail de problèmes, de l’engagement civique au plaidoyer pour une réforme significative de la police et de la justice pénale.

Ils voulaient de l’aide pour la messagerie. Ces dernières semaines, les joueurs ont noté un changement. Les joueurs ont continué à s’agenouiller pour l’hymne national. Les réseaux de télévision, cependant, ont cessé de le montrer, diminuant la puissance de la manifestation. La NBA a accepté de travailler avec les joueurs et les partenaires de diffusion pour créer des spots publicitaires pendant chaque match «consacrés à la promotion d’un plus grand engagement civique lors des élections nationales et locales et à la sensibilisation à l’accès et aux opportunités des électeurs».

À l’intérieur de la bulle, le vote est un enjeu majeur. Ils veulent créer de l’engagement. «Les hommes noirs doivent voter», a déclaré Rivers. «Je dois voter. La répression actuelle n’a jamais été aussi élevée. » Ils veulent un meilleur accès. Récemment, plusieurs équipes de la NBA ont annoncé leur intention de transformer les arènes en bureaux de vote. Les joueurs ont demandé à toutes les équipes de la NBA de le faire. La NBA a accepté. En fait, Silver a dit aux joueurs que des plans étaient en cours pour cela de toute façon. Dans les villes où les équipes contrôlent l’arène, les propriétaires travailleront à les convertir cet automne. Peu de temps après la publication de l’accord, les Knicks and Clippers ont annoncé que le Madison Square Garden et le Forum deviendraient des centres de vote. Paul dit que JR Smith lui a dit que les fonctionnaires de sa ville – ce n’était pas immédiatement clair – lui ont dit qu’ils prévoyaient de faire quelque chose de similaire.

«Voter», a déclaré Paul, «est quelque chose que tout le monde dans la salle [was] très passionné.

NADKARNI: L’Amérique ne devrait pas avoir besoin d’athlètes noirs pour forcer sa main

Il y aura du scepticisme quant à ce que les joueurs de la NBA ont accompli. S’ils en ont fait assez pour qu’un arrêt de travail de trois jours en vaille la peine. Dans une ligue à près de 80% de Noirs, ces problèmes sont profondément personnels. Ayant grandi à Hawthorne, en Californie, Westbrook a vu «la brutalité policière dans la vie quotidienne». En 2018, le garde des Bucks, Sterling Brown, a été assassiné par la police de Milwaukee… pour s’être garé illégalement. Étouffant ses larmes, Paul raconta une conversation qu’il avait eue avec le père de Jacob Blake, Jacob Sr. Papa est diplômé de l’Université d’État de Winston-Salem – dans la ville où Paul était né. Il pensa à son fils de 11 ans, Christopher, en train de regarder vidéo de la fusillade de Blake alors que son père était à des milliers de kilomètres.

«Les gars sont fatigués», a déclaré Paul. «Nous sommes tous blessés. Nous sommes fatigués de voir la même chose encore et encore et tout le monde s’attend à ce que nous allions bien, simplement parce que nous sommes payés beaucoup d’argent. Nous sommes humains. Nous avons de vrais sentiments. Et je suis heureux que nous ayons eu la chance d’entrer dans une pièce et de parler les uns avec les autres.

Pour les joueurs et les entraîneurs, l’arrêt en valait la peine. Cela leur a donné le temps de traiter. «Nous avions tous besoin de respirer», a déclaré Rivers. Et cela a fait remarquer le monde. Le WNBA s’est arrêté. La LNH aussi. Les matchs de baseball ont été reportés. Les joueurs de la NFL discutent des options pour l’automne. «Une fois la NBA arrêtée, tout le reste s’est arrêté», a déclaré Westbrook. «Nos voix ont été entendues.»

Les jeux reprendront samedi. Personne ne sait à quoi s’attendre. «Nous avons un doctorat en gestion de l’adversité», a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel, mais il sera difficile de surmonter instantanément cette émotion. Dans la bulle, il y a une nouvelle normalité. Après l’entraînement des Celtics, Brad Stevens s’est glissé dans la salle à manger des Celtics. Quelques minutes plus tard, une voix retentissante se fit entendre. Sur un ordinateur portable, Stevens avait repéré un discours prononcé par Al Sharpton, le militant des droits civiques. Le travail cinématographique pourrait attendre plus tard.