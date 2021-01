Saison 17 de “L’anatomie de Grey«Est en pause de mi-saison en ce moment. Parmi les six épisodes diffusés jusqu’à présent, cette saison s’est ouverte en plein milieu de la pandémie, avec des flashbacks occasionnels sur les événements de la saison 16.

Fans de “L’anatomie de GreyJ’ai vu de nombreuses relations et problèmes personnels rencontrés par les personnages principaux chaque épisode, mais la série est définitivement connue pour ses chapitres sauvages et surprenants où, parfois, la fiction se superpose à la réalité qu’ils veulent représenter.

Et c’est que non seulement une est mentionnée, mais plusieurs situations où le les personnages ont pris des décisions douteuses concernant leur travail ou leurs relations, des décisions qui, dans un scénario de la vie réelle, auraient eu des punitions pouvant même conduire à prison pendant plusieurs années.

Malheureusement, ou heureusement pour la série, aucun d’entre eux n’a été reconnu coupable des crimes qu’ils commettent, atteignant le ridicule de la façon dont un groupe de médecins peut faire tant de choses illégales sans que personne ne s’en aperçoive. Screenrant a dressé une liste des 10 pires choses qu’ils ont faites et ils s’en sont sortis.

10 FOIS LES PRINCIPAUX ACTEURS DE «GREY’S ANATOMY» DEVRAIENT ALLER EN PRISON

Presque tous les médecins de “Grey’s Anatomy” ont commis une action illégale (Photo: ABC)

10. Le combat entre Derek et Mark

Derek a décidé de frapper marque après lui avoir dit qu’il sortait Lexie, menant à une bagarre jusqu’aux poings. Derek Il aurait dû être arrêté pour cet incident et envoyé en prison pour ses actes survenus au travail, mais les deux hommes se sont sortis des ennuis. Même l’hôpital n’a pas intenté de poursuites judiciaires.

9. Meredith et Bailey ont réanimé un patient atteint de DNR

UNE DNR signifie qu’une fois qu’une personne meurt, elle ne veut en aucun cas être ressuscitée. Bailey et Meredith ont fait cela, Meredith dans la saison 2 sans savoir qu’il était un patient DNR et Bailey dans la 12 être pleinement conscient des souhaits de la famille de Omar. Cela obligerait le patient et l’hôpital à intenter une action en justice, mais cela ne s’est pas produit.

8. Quand Burke a couvert le fait qu’il avait laissé une serviette sur un patient

Dans la saison 1 de l’émission, il a été révélé que lorsque Preston c’était un collègue, il avait laissé une serviette chirurgicale sur l’abdomen de son patient. Il savait qu’il était là et a oublié de le dire à qui que ce soit de peur que cela ruine sa réputation de chirurgien. Il a admis sa culpabilité et, au lieu de l’envoyer en prison pour cette dissimulation, ils ont accepté ses excuses et lui ont permis de continuer à travailler à l’hôpital.

7. Médecins pratiquant des chirurgies non autorisées

Les opérations et procédures non autorisées sont le pain et le beurre sur “Grey’s Anatomy” (Photo: ABC)

Bien que cela ne se produise jamais dans la vraie vie, cela est devenu assez courant au fil des saisons de “L’anatomie de Grey«Pour qu’un membre du personnel effectue une intervention chirurgicale non autorisée sur un patient ou le sien Collègues de travail. Ce n’est pas seulement contraire à l’éthique, mais aussi contraire à la loi, et presque tous les personnages principaux en sont coupables.

6. Owen a frappé un patient

Quand la salle d’urgences J’étais occupé un jour à l’hôpital, il y avait un patient rebelle qui causait beaucoup de problèmes, y compris voler la béquille d’un autre patient et le frapper avec. Owen a décidé d’intervenir après que la sécurité n’a pas réussi à arrêter l’homme et s’est retrouvé avec un coup de poing au visage. Malheureusement, Owen ce n’est pas la loi et le patient aurait probablement demandé une action en justice en réponse.

5. La relation complète d’Izzie et Denny

La saison 2 a présenté un patient nommé Denny Duquette. Votre relation avec Izzie. Il souffrait d’insuffisance cardiaque congestive et c’est son admission à l’hôpital qui lui a permis de Izzie s’impliquer de manière romantique. Les choses sont devenues incontrôlables lorsque son état s’est aggravé et que le cœur qu’il était censé recevoir est devenu inutilisable.

Il y avait un autre cœur disponible et Izzie a décidé de prendre sur lui de le placer plus haut sur la liste des donateurs en coupant son Câble LVAD. Il a ensuite pompé manuellement son cœur pour le maintenir en vie malgré son DNR. Cela n’a empiré qu’après avoir reçu la greffe, car il est décédé à cause d’un caillot imprévu, tant de fans voient que c’était comme si Izzie celui qui l’a tué.

4. Quand Addison a pratiqué une intervention chirurgicale sans formulaire de consentement

Kate Walsh a joué Addison Montgomery dans “ Grey’s Anatomy ” (Photo: ABC)

Une femme enceinte voulait Addison l’aider à éviter d’avoir plus d’enfants sans le dire à son mari, car il ne croyait pas aux la contraception. Addison Elle voulait que la femme signe les formulaires de consentement, mais elle a refusé au cas où son mari découvrirait que c’était son idée dès le départ.

Karev il n’était pas d’accord et a avoué la vérité à tout le monde. Cependant, au lieu d’aller en prison, son assurance a payé les dommages et il a pu vivre sa vie. C’était l’un de ces moments où Addison Il aurait dû tout faire selon les règles, mais il ne l’a pas fait et il n’a pas non plus reçu de punition pour cela.

3. Meredith ruine un essai clinique

Meredith faisait partie de l’équipe menant un essai clinique d’un médicament qui pourrait aider les patients La maladie d’Alzheimer, mais cela l’a ruiné. L’épouse de Richard Webber, Adele, faisait partie du procès et Meredith s’est assuré qu’il avait le médicament.

Cela ruine tout le procès car elle a dérangé les paramètres en choisissant qui ne recevrait pas le placebo, et cela l’aurait condamnée à une peine de prison. Ce n’est pas seulement une violation dans la communauté médicale qui lui aurait coûté un emploi, mais il aurait probablement été poursuivi pour ses actions éliminant toute possibilité de son retour dans n’importe quel hôpital.

2. Leah a essayé de faire une transfusion sanguine à un témoin de Jéhovah

Horrible, l’un des résidents de la saison 9, a décidé d’essayer de faire une transfusion sanguine à un Témoin de jehova, même si cela va à l’encontre de leur religion. Heureusement, elle est détenue avant de pouvoir terminer la procédure, mais elle aurait quand même été poursuivie pour ses actes. Tout a été filmé par le médecin à distance et l’hôpital a été contraint de porter plainte contre lui.

1. Jo se présente au travail ivre

Jo Je traversais une période difficile saison 15 Et elle a décidé que se présenter ivre au travail était acceptable. Malheureusement, cela entraînerait l’arrestation d’un employé dans le monde réel, mais d’une manière ou d’une autre Jo elle a été renvoyée chez elle sans conséquences réelles.

Jo Wilson a été sauvé de la prison sur “Grey’s Anatomy” (Photo: ABC)