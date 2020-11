“L’anatomie de Grey” C’est le drame médical le plus réussi et le plus ancien à la télévision, il est diffusé depuis 15 ans, période pendant laquelle 16 saisons ont été diffusées, au cours desquelles nous avons vu Meredith Gray et la vie quotidienne des chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital.

Depuis sa création sur ABC en 2005, la série a présenté une grande variété de personnages extrêmement adorables qui ont joué un rôle déterminant dans le voyage de Meredith. L’un d’eux est Miranda Bailey, joué par l’actrice Chandra Wilson, est dans “L’anatomie de Grey” dès la première saison. Le site Web «Screenrant» répertorie 10 choses qui ont changé dans la vie de ce personnage au fil des ans.

Miranda Bailey est interprétée par l’actrice Chandra Wilson depuis la saison 1 (Photo: ABC)

SAISON 1 ET 2:

Au début des saisons, Bailey a été présentée comme la «nazie» pour son comportement strict avec les stagiaires. Bailey était une médecin engagée et extrêmement douée pour son travail, mais elle était aussi une enseignante coriace et les stagiaires la craignaient et l’admiraient en même temps. Malgré sa rigidité, il avait une réelle envie d’aider les gens.

SAISON 3 ET 4:

La vie personnelle de Miranda Bailey a été révélée au cours de ces saisons alors qu’elle luttait pour équilibrer sa famille et sa carrière. Miranda a commencé à avoir des problèmes avec son mari, car il manquait à plusieurs reprises du temps en famille à cause des moments difficiles de sa profession. Miranda a opté pour le divorce car son mari n’a pas été en mesure de la soutenir dans son choix de carrière.

SAISON 5 ET 6:

À la fin de la saison 5, Miranda a perdu son résident chirurgical préféré, l’adorable George O’Malley, dans un terrible accident. Tout en traversant cette tragédie, l’hôpital est devenu un autre moment dévastateur lorsque le mari en deuil d’un patient décédé a décidé de s’en prendre au chef Shepherd, mais en a tué plusieurs autres au cours du processus. Miranda a fait preuve d’un courage extraordinaire en essayant de sauver la vie d’un résident de la chirurgie de Mercy West et de l’un de ses autres patients, alors même que le tireur arrivait avec son arme.

SAISON 7:

L’incident de la fusillade a prouvé que la «nazie» avait un côté humain, car elle était vraiment bouleversée par la perte de vies et soulagée de voir les autres sains et saufs. Miranda a également commencé une liaison avec l’infirmière Eli, après avoir rompu avec Ben parce qu’elle n’était pas prête à s’engager sérieusement à l’époque.

SAISON 8:

Bailey a rompu avec Eli et a décidé de donner une chance à Ben. Elle était également en conflit lorsqu’elle a réalisé que son apprenti Meredith Gray, qu’elle avait elle-même préparée, avait provoqué un désastre éthique majeur en altérant le test d’Alzheimer de Derek Shepherd.

L’actrice Chandra Wilson participe à l’émission ABC depuis le premier jour et a gagné l’affection du public au fil des ans (Photo: ABC)

SAISON 9:

Cette saison a été cruciale pour Miranda, puisqu’elle a finalement accepté de faire un grand pas et d’épouser Ben. Elle a également été émue lorsqu’elle s’est impliquée dans une enquête majeure du Center for Disease Control (CDC) à la suite d’une révélation désastreuse selon laquelle l’infection à SARM qu’elle portait, qui était inoffensive pour une personne en bonne santé, avait causé la mort de plusieurs vos patients. qu’il n’avait pas la même immunité. Pour quelqu’un comme Bailey, qui s’était engagé à sauver des vies, cet incident a été une énorme surprise.

SAISON 10 ET 11:

Suite à l’enquête du CDC, Bailey a commencé à développer des signes de trouble obsessionnel compulsif. Cependant, il a réussi à surmonter cela et à demander un traitement pour son état. Il a également mené une étude sur le séquençage du génome humain pour traiter la maladie terminale d’un patient et a eu des problèmes avec la famille du patient pour des questions éthiques.

SAISON 12:

Cette saison, Miranda a finalement réalisé son rêve en devenant chef de la chirurgie au Grey Sloan Memorial. Miranda a battu sa seule rivale pour le poste, soutenue par son mentor Richard Webber, et après quelques problèmes initiaux, a réussi à s’installer dans la vie de patron.

SAISON 13 ET 14:

Le fardeau d’assumer la responsabilité de pratiquement tout le monde à l’hôpital est devenu trop lourd pour elle. En conséquence, dans la saison 14, il a subi une crise cardiaque, mais fidèle à sa nature, il a surmonté sa situation et a changé sa vie en commençant à mener une vie plus saine.

SAISON 15 ET 16:

Bailey s’adapte à la vie de patron et accepte également la décision de Ben de changer radicalement de profession. Il prend également une décision très importante lorsqu’il décide d’offrir à un jeune sans-abri, Joey, un foyer et une famille. Dans les saisons à venir, nous verrons comment Miranda se comporte comme une mère adoptive.

10 choses qui ont changé dans la vie de Miranda Bailey au fil des ans (Photo: ABC)