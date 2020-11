Le début de la saison 17 de “L’anatomie de Grey“A été mis en avril 2020, et comprenait plusieurs flashbacks qui expliquaient ce qui était arrivé aux protagonistes du drame médical de abc après la fin de la tranche précédente. Désormais, le monde entier fait face aux conséquences de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Comme rappelé, tous les médecins sont retournés au Mémorial de Gray Sloan avec toutes les mesures de biosécurité nécessaires pour arrêter l’avancée du virus terrible. Malgré l’épuisement, Beailey et le reste des chirurgiens poursuivent leur travail ardu pour sauver tous leurs patients, même si cela inclut qu’ils sont touchés comme l’était la cheville de Beailey.

Dans le dernier épisode intitulé “Ma fin heureuse», Qui a été émis le 19 novembre, il est révélé que Meredith contracté le coronavirus. Alors qu’il se débat avec ses symptômes, il a des visions qu’il est sur une plage avec Derek. Dans un aperçu du prochain épisode, on voit Meredith approchez-vous d’une autre personne sur la plage, mais nous ne voyons pas son visage.

Cela a conduit les fans à théoriser sur un personnage vétéran qui reviendrait dans le saison 17, celui qui fait une impression similaire sur la série pour justifier son apparition. C’est ce que vous avez analysé Screenrant sur les surprises possibles que le showrunners de la série.

QUI EST LE PERSONNAGE MYSTÉRIEUX QUI SERA DE RETOUR À LA SAISON 17?

“L’anatomie de Grey“Il a déjà anticipé le retour d’un autre personnage central dans la bande-annonce du prochain épisode intitulé”Tu ne marcheras jamais seul». Révéler ça Meredith Il ne s’est pas encore réveillé du coma dans lequel le rêve de la plage est apparu. Le premier regard sur le saison 17, épisode 4, montre Meredith regardant une maison de sauveteur et hurlant: «Excusez-moi! encore visiteur mystérieux supposé.

Bien sûr, la liste des possibilités avec qui Meredith pourrait trouver dans votre vision est sans fin. Après les départs choquants de George O’Malley (TR Knight) à la fin de saison 5 Oui Lexie Gray (Chyler Leigh) Dans la saison 8, la série a continué à utiliser des mentions de ces deux personnages au fil des ans.

Qui est l’autre personnage à revenir dans la saison 17 de “Grey’s Anatomy”? (Photo: ABC)

Par conséquent, le retour de George ou Lexie ce serait approprié. Tel quel, Meredith semble être visitée par ceux qui sont décédés, semblable à son expérience de mort imminente dans le saison 3, et une vision de quelqu’un qui est encore en vie semble peu probable. Cependant, ce n’est pas complètement exclu non plus et cela augmenterait la liste.

Les téléspectateurs devront attendre “L’anatomie de Grey“Retournez 3 décembre pour savoir qui est vraiment cette personne. En fait, il semble que saison 17 de “L’anatomie de GreyA pris un départ fascinant en accumulant un certain nombre de critiques positives pour le retour de ses personnages les plus reconnaissables.

– Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 20 novembre 2020

Bien sûr, tout le retour du défunt dans une séquence de rêves est une ressource commune ce qui pourrait être considéré comme non original, mais cela sert toujours de surprise et de plaisir pour les fans qui ont suivi la série pendant des années et peuvent revoir ces personnages ensemble dans le petit écran.

Maintenant, il semble que les créatifs derrière le drame médical atterriront une autre apparition surprise. Bien qu’il reste à voir si les acteurs d’origine Sandra Oh, Katherine Heigl ou Chambres ils marcheront à nouveau dans les couloirs de l’hôpital, “L’anatomie de Grey“Est toujours aussi fort avec ses plus de 363 épisodes jeté en l’air.

