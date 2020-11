Après plusieurs mois, “Grey’s Anatomy” revient avec sa saison 17 et avec un épisode spécial de 2 heures qui marquera un nouveau crossover avec “Station 19”. Le drame médical d’ABC ne pouvait pas être étranger à la pandémie qui affecte le monde, donc dès sa première, il abordera l’urgence sanitaire.

En raison de Covid-19, la production de la fiction mettant en vedette Ellen Pompeo a été suspendue alors que quatre chapitres restaient à enregistrer, et le seizième épisode ne s’est pas terminé comme prévu. Par conséquent, la nouvelle tranche reprendra les histoires inachevées bien qu’elles soient placées dans le cadre de SARS-CoV-2.

Au départ, la showrunner Krista Vernoff a proposé de ne pas discuter du coronavirus dans l’émission, mais d’autres membres de son équipe ont exprimé leur opinion opposée et enfin, la saison 17 de “L’anatomie de Grey»Commencera quelques semaines après le début de la pandémie – six semaines plus tard, selon Giacomo Gianniotti (DeLuca) -, bien qu’au moins dans la première, il y aura des flashbacks sur l’état de Gray Sloan avant la crise, pour sauver les histoires qui étaient laissé ouvert.

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR LA PREMIÈRE DE LA SAISON 17 DE «GREY’S ANATOMY»?

La dix-septième saison de «L’anatomie de Grey“Sera publié ce Jeudi 12 novembre, aux heures de 21h00 (Heure de l’Est), par abc aux États-Unis, immédiatement après la diffusion de “Station 19”.

Pour l’Amérique latine, Chaîne Sony pas encore partager la date de sortie des nouveaux chapitres. Il n’a pas non plus Vie de renard En Espagne.

Si vous voulez voir les saisons précédentes de la série, toutes les 16 sont complètes en ligne, à la fois en Netflix comme dans Vidéo Amazon Prime.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 17 DE «GREY’S ANATOMY»

QUE SE PASSE-T-IL LORS DE LA PREMIERE DE LA SAISON 17 DE «GREY’S ANATOMY»?

D’après le synopsis de ‘All Tomorrow’s Parties’ (17×01), premier épisode de la saison 17 de “L’anatomie de Grey»,« Au milieu des premiers jours de la pandémie de COVID-19, la vie du Grey Sloan Memorial et de ses chirurgiens a changé. La première de la saison 17 commence un mois après la pandémie, et tout se passe bien alors que Meredith, Bailey et le reste des médecins de Gray Sloan se retrouvent en première ligne d’une nouvelle ère.

Pendant ce temps, un incendie allumé involontairement a poussé les premiers intervenants de la station 19 à emmener les patients à l’hôpital pour traitement. “

Pendant ce temps, dans «The Center Won’t Hold» (17×02), «Bailey est au milieu d’une discussion avec les familles des patients en attendant des nouvelles de leurs enfants qui ont été blessés dans un incendie. Winston surprend Maggie et Amelia et Link essaient de s’amuser en tant que nouveaux parents. Teddy découvre que ses collègues en savent plus qu’elle ne le souhaiterait sur les problèmes de sa relation avec Owen, et Richard et Koracick se mettent au travail. “