Mis à jour le 12/09/2020 à 13:35

Dans l’épisode précédent de la saison 17 de “L’anatomie de GreyDeLuca a identifié un médicament expérimental qui pourrait aider Meredith, et bien que Richard ne voulait pas risquer la vie de son protégé au début, après l’avoir entendue parler dans ses rêves, il a accepté.

Pendant ce temps, Amelia se sent dépassée et sort sa frustration en parlant à Link, mais lorsqu’elle l’invite à faire de même, Link refuse et explique qu’il a passé trop de temps à vivre dans le noir et préfère rester optimiste.

De son côté, Meredith «retrouve» George O’Malley sur sa plage idyllique, qui comprend également Bailey et Richard. Tout cela pendant que la voix off explique qu’au pire moment vous devriez toujours chercher votre peuple.

George O’Malley est réapparu dans l’épisode 4 de la saison 17 de “Grey’s Anatomy” (Photo: ABC)

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR «GREY’S ANATOMY 17X04»?

‘Fight the Power’ (17 × 05), cinquième épisode de la saison 17 de “L’anatomie de Grey», Sera diffusé ce jeudi 10 décembre à 21 h (heure de l’Est) le abc aux États-Unis, immédiatement après “Station 19”.

Chaque chapitre de “L’anatomie de Grey»Est disponible en ligne sur les plateformes numériques de la même chaîne, mais uniquement pour le public américain.

Pour l’Amérique latine, Chaîne Sony pas encore partager la date de sortie des nouveaux chapitres. Il n’a pas non plus Vie de renard En Espagne.

Mais vous pouvez voir les 16 saisons précédentes de “L’anatomie de Grey“En ligne avec sous-titres espagnols, tous deux en Netflix comme dans Vidéo Amazon Prime.

BANDE-ANNONCE DE “GREY’S ANATOMY 17X04”

QUE SE PASSE-T-IL DANS “GREY’S ANATOMY” 17X04 “?

Selon le synopsis officiel de ‘Fight the Power’ (17 × 05), cinquième épisode de la saison 17 de “L’anatomie de Grey“,” Bailey panique lorsqu’elle apprend qu’il y a eu une augmentation des cas de Covid-19, sachant qu’elle a des êtres chers dans une résidence avec services.

Pendant ce temps, Jackson et Richard font équipe contre Catherine pour lui donner une leçon, et Teddy continue d’essayer de réparer leurs relations déchirées. Après une opération chirurgicale intense, Jo n’est pas sûre de son avenir. “

Apparemment dans la bande-annonce du chapitre suivant, Koracick et la mère de Bailey arriveront au Grey Sloan Memorial en très mauvais état, pourront-ils être sauvés ou deviendront-ils victimes du coronavirus?

Qu’arrivera-t-il à Meredith dans le nouvel épisode de “Grey’s Anatomy”? (Photo: Netflix)