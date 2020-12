Mis à jour le 16/12/2020 à 18:15

Lors de l’épisode précédent de la saison 17 de “Grey’s Anatomy”, Koracick est arrivé au Grey Sloan Memorial dans un état si critique qu’il n’a même pas reconnu Teddy ou Owen. Malgré les complications neurologiques, la santé de Tom s’est améliorée et il a même plaisanté avec son ex à propos d’un bain à l’éponge.

Mais la mère de Bailey n’a pas été aussi chanceuse. À son arrivée à l’hôpital, Maggie a confirmé qu’elle avait une défaillance d’organe et a suggéré que Miranda la laisse partir. Lorsque le moment est venu, Richard a accompagné son amie pendant qu’elle disait au revoir à sa mère en lui chantant «My Girl».

Pendant ce temps, Jo a commencé à avoir des doutes sur son avenir. Après avoir aidé à mettre un bébé au monde, Jo a avoué à Levi que: «C’était la chose la plus heureuse que j’aie jamais vue de ma vie. Allez-vous changer de carrière? Deviendrez-vous OB / GYN?

Miranda Bailey a dit au revoir à sa mère en pleurant (Photo: Grey’s Anatomy / ABC)

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR «GREY’S ANATOMY 17X06»?

‘No Time for Despair’ (17×06), sixième épisode de la saison 17 de “L’anatomie de Grey», Sera diffusé ce jeudi 17 décembre à 21 h (heure de l’Est) le abc aux États-Unis, immédiatement après “Station 19».

Chaque chapitre de “L’anatomie de Grey»Est disponible en ligne sur les plateformes numériques de la même chaîne, mais uniquement pour le public américain.

Pour l’Amérique latine, Chaîne Sony pas encore partager la date de sortie des nouveaux chapitres. Il n’a pas non plus Vie de renard En Espagne.

Mais vous pouvez regarder les 16 saisons précédentes de “Grey’s Anatomy” en ligne avec des sous-titres espagnols, tous deux en Netflix comme dans Vidéo Amazon Prime.

BANDE-ANNONCE DE “GREY’S ANATOMY 17X06”

QUE SE PASSE-T-IL DANS “GREY’S ANATOMY” 17X06 “?

Selon le synopsis officiel de «No Time for Despair» (17×06), sixième épisode de la saison 17 de “L’anatomie de Grey“,” Le Grey Sloan Memorial fait face à de nouvelles pressions alors que le Seattle Pres est surchargé, et le Grey Sloan Memorial est maintenant sur le protocole d’augmentation de la capacité. Pendant ce temps, Owen et Amelia font face à l’une des chirurgies les plus controversées de leur carrière. “

Apparemment dans la caravane, Bailey, Owen, Maggie et le reste des médecins sont très submergés par la situation, et après plusieurs retrouvailles sur sa plage de rêve, Meredith va enfin se réveiller. Cela signifie-t-il qu’il va récupérer?

Dans l’épisode précédent de “Grey’s Anatomy”, DeLuca et Teddy ont célébré que Meredith s’améliorait (Photo: ABC)