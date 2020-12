Camilla Luddington est surtout connue pour son interprétation de Jo Wilson / Brooke Stadler dans “L’anatomie de Grey», La série ABC à succès et de longue date. Contrairement à son personnage du drame médical, qui n’a pas beaucoup de chance en amour, l’actrice anglaise a rencontré son mari alors qu’il travaillait dans un restaurant il y a plus de 10 ans.

L’interprète de 37 ans et son mari Matthew Alan Ils se sont rencontrés en travaillant ensemble dans un restaurant de Los Angeles, ils sont sortis ensemble pendant plus de 10 ans et le soir du Nouvel An 2018, l’acteur lui a également proposé.

Matthew Alan et Camilla Luddington Ils se sont mariés en août 2019 et ont deux enfants, Hayden et Lucas Matthew, 3 ans, nés peu après leur premier anniversaire de mariage en août 2020.

L’une des premières dates entre Camilla Luddington et Matthew Alan (Photo: Instagram / Camilla Luddington)

QUI EST MATTHEW ALAN?

Le mari de Luddington est né Matthew Gerbig, mais a changé son nom pour Matthew Alan lorsque sa carrière a commencé à décoller. L’acteur de 41 ans est apparu dans des séries comme «Lost», «Sons of Anarchy», «Murder in the First», «13 Reasons Why», «Snowfall», «Lovecraft Country» et «Castle Rock».

Dans une interview avec Daily Actor, il a raconté que «j’étais censé jouer l’un des gardiens de prison dans la première saison (de« Castle Rock »), et environ trois jours avant le début du tournage, je me suis cassé le pied. un autre travail et j’ai dû prendre ma retraite. C’était juste un rappel de laisser les choses se passer comme elles sont censées le faire. “

Matthew Alan est également apparu dans la saison 13 de “L’anatomie de GreyComme David Fisher, un père qui s’oppose aux soins médicaux de son fils malade pour des motifs religieux. Bien qu’il n’ait pas partagé de scènes avec Camilla Luddington (Jo), il l’a fait avec le Dr Alex Karev.

Matthew Alan et son fils avec Camilla Luddington (Photo: Instagram / Camilla Luddington)

LE MARIAGE DE CAMILLA LUDDINGTON ET MATTHEW ALAN

Dans une précédente interview avec People Luddington, il a parlé du jour de son mariage et de ce que c’était que d’épouser enfin l’amour de sa vie: “Le voir pour la première fois était incroyable, nous ne pouvions pas nous arrêter de nous regarder et de sourire.”

“Notre meilleur ami, Shawn Aly, était notre officiant, ce qui a rendu la cérémonie si intime et mémorable parce qu’il a pu parler de voir notre relation de première main et de la rendre personnelle pour nous”, a-t-il déclaré.

“Je me souviens m’être demandé si je serais trop excité pour remplir mes vœux, mais en ce moment je ressentais tellement d’euphorie, je pense que je leur ai pratiquement crié”, a déclaré Luddington.

C’était le mariage de Camilla Luddington et Matthew Alan (Photo: Instagram / Camilla Luddington / People)