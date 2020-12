Meredith Gray, interprétée par Ellen Pompeo, est le personnage principal de “L’anatomie de Grey”, le drame médical à succès créé par Shonda Rhimes. En tant que protagoniste, elle est impliquée dans plusieurs des histoires principales de la série. Si quelque chose de traumatisant se produit à l’hôpital Grey-Sloan Memorial, Meredith est généralement là pour aider à sauver la situation.

REGARDEZ ICI: Grey’s Anatomy 17×05: une mort par coronavirus et tout ce qui s’est passé au chapitre 5 de la saison 17

Tout au long de la 17 saisons de la série, Meredith il a récité des discours puissants et émouvants. Habituellement, un épisode commence par un monologue sur la médecine et se termine par un discours réfléchi sur la vie. Elle ne cesse d’étonner les fans par sa sagesse, c’est pourquoi le portail Web «Screenrant» a dressé une liste avec Les citations les plus émouvantes de Meredith Gray.

“Grey’s Anatomy” est le drame médical à succès créé par Shonda Rhimes (Photo: ABC)

1. “Même la pire erreur, la plus insoluble vaut mieux que de ne jamais essayer.”

Au cours de la première saison de l’émission, Meredith et plusieurs de ses amis étaient des médecins résidents, donc ils venaient de commencer et éprouvaient beaucoup de stress et de pression. Parfois, ils ont fait des erreurs, mais ils ont toujours fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver des vies. Meredith l’a reconnu dans un monologue laissant une belle phrase.

2. “Lâcher prise est la partie la plus facile, la partie douloureuse est de passer.”

Meredith a traversé tout, des chagrins émotionnels aux décès. Elle sait de première main combien il est difficile d’avancer, mais c’est important. Il a dit un jour: «Lâcher prise est la partie la plus facile, c’est avancer qui est douloureux. Alors parfois, nous nous battons, essayant de garder les choses pareilles. Cependant, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. À un moment donné, il suffit de laisser tomber. Poursuivre. Parce que peu importe à quel point c’est douloureux, c’est la seule façon de grandir. “

3. “Ils disent que la mort est plus difficile pour les vivants.”

Meredith a subi de nombreuses pertes sur “Grey’s Anatomy”. Elle a perdu sa Lexie, sa mère, ses bons amis, George et Mark, et, bien sûr, son mari, Derek. Elle sait que la mort est plus difficile pour les personnes laissées pour compte. Dans un monologue émotionnel, Meredith a déclaré ce qui suit:

«Ils disent que la mort est plus difficile pour les vivants. C’est dur de dire au revoir. Parfois c’est impossible. Vous n’arrêtez jamais vraiment de ressentir la perte. C’est ce qui rend les choses si douces-amères. On laisse des petits bouts de soi, des petits rappels […] Des choses à nous rappeler même lorsque nous sommes partis. “

4. “Imaginez la vie que vous rêviez de vivre.”

Meredith Gray a vécu tellement de changements dans sa vie qu’elle est devenue une experte dans le démarrage de nouveaux rêves. Au cours d’un monologue, il a dit: «Imaginez la vie que vous rêviez de vivre. La personne avec laquelle vous vous êtes imaginé. Imaginez le travail dont vous rêviez. Vivez-vous la vie que vous envisagiez? Es-tu qui tu voulais être quand tu as grandi? Ou rêvez-vous toujours de quelque chose de plus grand? “

5. «Décidez. Est-ce la vie que tu veux vivre? “

Quand la vie devient trop difficile, Meredith donne quelques conseils. Elle a dit: «Décidez. Est-ce la vie que tu veux vivre? Est-ce la personne que tu veux aimer? Est-ce le meilleur que vous puissiez être? Pouvez-vous être plus fort? Plus convivial? Plus compatissant? Décider. Inspire Expire. Et choisissez “.

Ellen Pompeo est la protagoniste de “Grey’s Anatomy”, où elle joue Meredith Gray (Photo: ABC)

6. «L’avez-vous dit? ‘Je t’aime'”

Parfois, les gens manquent de dire à quelqu’un ce qu’ils ressentent vraiment. Quand ils sont enfin prêts à le dire, il est trop tard. Meredith a appris cette leçon et dans un monologue, elle a dit: «Vous l’avez dit? ‘Je t’aime.’ Je ne veux jamais vivre sans toi. ‘Vous avez changé ma vie.’ L’avez-vous dit Faire un plan. Fixer un objectif. Travaillez-y, mais regardez autour de vous de temps en temps. Buvez-le parce que c’est ça. Tout sera peut-être parti demain. “

7. “La douleur prend toutes les formes.”

En tant que chirurgien, Meredith en sait beaucoup sur la douleur. Elle est témoin de la souffrance de ses patients et éprouve également sa propre douleur émotionnelle due aux relations, aux amitiés et au drame familial. Elle a dit: «La douleur prend toutes ses formes. La petite piqûre, un peu de douleur, la douleur aléatoire, les douleurs normales avec lesquelles nous vivons tous les jours. Ensuite, il y a le genre de douleur que vous ne pouvez pas ignorer. Un niveau de douleur si grand qu’il bloque tout le reste. “

8. “Ce n’est pas parce que nous pouvons vivre sans quelque chose que nous devons le faire.”

Dans la saison 11, le mariage de Meredith et Derek a touché le fond et Meredith a réalisé qu’elle pouvait vivre sans son mari. Elle a déclaré: «Lorsque nous manquons de certaines choses assez longtemps, il est facile d’oublier à quel point nous en avons besoin. Nous oublions ce que nous avions autrefois. Nous oublions ce que signifie vivre avec une seule chose, non pas avec ce dont nous avons besoin, mais avec ce que nous voulons. C’est pourquoi il est si important pour nous de nous souvenir de nous-mêmes, pour nous de nous souvenir, ce n’est pas parce que nous pouvons vivre sans quelque chose que nous devons le faire. “

9. “Vous ne pouvez pas m’appeler une pute.”

Meredith est rapidement tombée amoureuse de Derek, mais il a choisi sa femme. Alors Derek a le culot de juger et de rabaisser Meredith après qu’elle ait essayé de poursuivre leur relation. Plutôt que de s’effondrer après avoir entendu ses paroles cruelles, Meredith a dit à Derek exactement ce qu’elle pensait de lui.

«Quand je vous ai rencontré, je pensais avoir trouvé la personne avec qui j’allais passer le reste de ma vie. [… Pero] tu m’as laissé. Vous avez choisi Addison. Maintenant, je suis à nouveau coincé. Je ne m’excuse pas de la façon dont j’ai choisi de réparer ce que vous avez cassé. Vous ne pouvez pas m’appeler une pute », a-t-elle déclaré dans un discours émouvant.

10. «Alors, choisis-moi. Choisissez-moi. Aime-moi.”

Lorsque Meredith veut que Derek la choisisse plutôt que sa femme, elle prononce un discours puissant et émotionnel qui s’est démarqué comme l’une des citations les plus mémorables de toute la série.

«D’accord, c’est ici. ton choix, c’est simple, elle ou moi. Et je suis sûr qu’elle est vraiment cool. Mais Derek, je t’aime, d’une manière vraiment, vraiment grande, “ fais comme si tu aimes ton goût pour la musique, je te laisse manger le dernier morceau de gâteau au fromage, tenez une radio au-dessus de ma tête devant ta fenêtre ”, d’une manière malheureux qui me fait te haïr … je t’aime. Alors choisis-moi. Choisissez-moi. Aime-moi”. C’est l’un des discours dont les fans se souviennent le plus.

“Grey’s Anatomy” vient de lancer la saison 17 (Photo: ABC)