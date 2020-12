Saison 17 de “L’anatomie de Grey“Il a juste fait une pause après sa finale de mi-saison. Avec 6 épisodes déjà diffusés, il y a beaucoup de choses que les fans espèrent voir et clarifier dans les chapitres suivants de la saison, en plus de dissiper le doute quant à savoir si ce sera ou non la dernière diffusion de la série.

Le programme a toujours été caractérisé par l’imitation du Vie réelle, avec des médecins travaillant comme principaux protagonistes et, bien que l’environnement hospitalier soit réaliste à certains égards, étant donné que les médecins travaillent de longues heures, ils se soucient de leurs patients et sont stressés, il y a des choses qui semblent un peu folles même pour une fiction.

Pendant tous ces épisodes, les médecins de “L’anatomie de GreyOnt dû prendre décisions difficiles concernant leur les patients, leur vie personnelle, leurs partenaires et leur travail, optant pour des résolutions quelque peu discutables pour les spectateurs externes qui suivent ses aventures au jour le jour.

Pour lui, Screenrant a préparé une liste de 10 décisions les plus étranges que les personnages de la série ont pris tout au long de leurs saisons. Bien que ce soit une émission diffusée depuis de nombreuses saisons, une alerte spoil Ce n’est jamais trop, car il sera couvert de de la première à la dernière partie de la production.

LES 10 DÉCISIONS LES PLUS QUESTIONNABLES DE «L’ANATOMIE DE GRAY»

10. Callie tente d’emménager avec Sofia après avoir demandé la garde

Les fans se souviennent de la grande histoire d’amour qu’il a eue Callie et Arizona, mais elle a pris une mauvaise décision lorsqu’elle veut la garde de sa fille Sofia, et essayez de déménager dans la ville de New York avec elle et Penny. La bataille est compliquée, car les deux personnages souffrent énormément. À la fin, Arizona obtient la garde de sa fille, et il est difficile d’imaginer pourquoi Callie J’allais même faire ça en premier lieu.

9. Arizona trompe Callie avec Lauren

En parlant de Callie et Arizona, ce dernier a trompé Callie avec un médecin nommé Lauren. Après la douleur de perdre sa jambe dans l’accident d’avion de la saison 8, Arizona est aux prises avec votre relation avec Callie depuis qu’il la blâme pour ce qui s’est passé, puis il la trompe quand il la rencontre Lauren à l’hôpital.

C’est finalement une décision discutable. En introduisant l’élément d’aventure dans une romance déjà mouvementée, vous aggravez les choses. Il est également injuste de mettre tout cela dans Calliecomme elle se soucie beaucoup de Arizona Et je n’ai jamais voulu que ça arrive

8. Derek ne dit pas à Meredith qu’il a une femme.

Les fans se souviennent du terrible moment où Meredith découvrir que Derek a une femme, et Derek prendre une décision de vie discutable en ne partageant pas ce détail très important avec elle. Pourquoi ne penserais-je pas quoi dire Meredith sur Addison était-ce pertinent? Bien qu’il soit l’un des chirurgiens les plus talentueux de l’hôpital, il ne semblait pas se rendre compte à quel point c’était important.

Les fans se souviennent encore de Derek Shepherd et ont présenté des théories sur sa mort dans la série (Photo: ABC)

7. Teddy trompe Owen avant de se marier

Dans la saison 16, Teddy et Owen ils semblent enfin être sur la bonne voie pour être heureux pour toujours. En échange, Teddy triche sur Owen avec un homme nommé À M, et Owen décide qu’il ne peut pas l’épouser après tout. C’est définitivement une décision de vie discutable, d’autant plus que Teddy avait aimé Owen pendant des années et il semblait que tout ce qu’elle voulait était de rompre avec lui.

6. Meredith interfère avec votre essai clinique

Dans la septième saison, Meredith travaille sur un essai clinique sur le La maladie d’Alzheimer et décide de donner à la femme de Richard, Adele, le médicament, pas le placebo. Tandis que Meredith elle veut bien dire, c’est une décision extrêmement discutable, car cela lui cause de sérieux problèmes et elle risque tout.

Meredith sait certainement mieux. Vous savez aussi que même si c’est déchirant, parfois de bonnes personnes tombent malades et doivent passer par le processus régulier de participation à un essai clinique, même si elles reçoivent le placebo.

5. Alex s’implique avec un patient, Rebecca / Ava

Alex tombe amoureux d’un patient nommé Rebecca, que vous appelez Ava, et ce n’est certainement pas une bonne idée. Rebecca il a des blessures profondes et c’est trop pour lui. Chaque fois que les médecins sortent avec un patient, cela semble se terminer par un désastre total, comme quand Denny décède après Izzie tombe amoureux de lui.

4. Burke abandonne Cristina le jour de son mariage

Comme les fans s’en souviennent, Burke feuilles Cristina le jour de leur mariage au lieu de s’asseoir avec elle et de lui dire que les choses ne vont pas s’arranger entre eux. C’est définitivement une façon géniale de mettre fin à votre relation et Cristina mérite beaucoup mieux. Tandis que Burke Vous pouvez dire que le mariage n’est pas une bonne idée pour eux, que ce n’est pas la bonne façon de le faire, et qu’il aurait été plus intelligent et plus respectueux d’avoir une vraie conversation mature.

3. Réactions d’Alex et Richard à l’essai clinique

Alex Se plaint de Meredith, ce qui l’agace et change leur amitié pendant un moment. S’il est difficile pour lui de connaître la vérité, il ne semble pas que dire à un bon ami soit la meilleure chose à faire. Richard fait le contraire et essaie d’aider Meredith prendre tout le blâme pour ne pas avoir autant d’ennuis que possible. Alex et Richard devraient s’occuper de leur propre entreprise dans ce cas, car Meredith elle devrait prendre la responsabilité d’elle-même.

2. DeLuca se retrouve en prison pour une fraude qu’il ne commet même pas

DeLuca prend la décision étrange d’aller en prison pour un fraude à l’assurance que vous ne commettez même pas. Meredith est celui qui a tort, et c’est dommage que DeLuca décidez que vous devriez avoir des ennuis pour cela. C’est un autre exemple où Meredith ne reconnaît pas ses erreurs et ses défauts. Cela affecte l’avenir de DeLuca à bien des égards et aurait certainement dû prendre une autre décision ici.

1. Callie invite Penny à dîner chez Meredith

Dans l’épisode du saison 12 “Devinez qui vient dîner», Callie Décide que c’est une excellente idée d’inviter son nouvel amour Penny dîner à la maison de Meredith. C’est une grosse erreur car c’est peu de temps après la mort de Derek et depuis Meredith ne jamais s’ouvrir à de nouvelles personnes de toute façon, c’est définitivement jouer avec le feu. Callie vous prenez beaucoup de mauvaises décisions dans votre vie amoureuse et vous auriez dû attendre un peu plus longtemps pour inviter Penny quelque part.