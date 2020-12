Depuis 15 ans à l’antenne, “L’anatomie de Grey” Il a connu de nombreux hauts et bas, y compris la perte de la plupart de sa distribution originale, mais il est toujours très populaire auprès des téléspectateurs. Depuis ses débuts en 2005 sur le réseau ABC, le drame médical met en vedette Ellen Pompeo, qui joue Meredith Gray, nous montrant de près sa vie professionnelle et personnelle.

“L’anatomie de Grey” C’est actuellement dans la saison 17, où nous avons vu le “retour” de Derek Shepherd, le mari de Meredith décédé dans la saison 11. Meredith Gray et Derek Shepherd étaient le couple principal de la série pendant de nombreuses annéesCependant, le plan initial pour eux était très différent.

“Grey’s Anatomy” est le drame médical à succès créé par Shonda Rhimes (Photo: ABC)

Le premier épisode de L’anatomie de Grey«Établi que Derek allait être une partie importante de la vie de Meredith. Ils se sont rencontrés au Joe’s Bar la veille de leur premier jour à l’hôpital et ont fini par dormir ensemble. Une fois à l’hôpital Grey Sloan Memorial, Meredith a appris que Derek y assistait.

Quelque temps plus tard, ils ont commencé à sortir ensemble en secret, car leurs colocataires et collègues n’approuvaient pas leur relation parce qu’ils pensaient que Meredith essayait de gagner des faveurs. Alors ils ont fait passer leur romance en contrebande, et finalement, Meredith et Derek se sont mariés et ont fondé une famille. Malheureusement, Derek est mort dans un accident de voiture au cours de la saison 11.

Meredith et Derek sont devenus les favoris des fans, mais ils n’étaient pas le couple original que Shonda Rhimes avait en tête. “L’anatomie de Grey”. En fait, le créateur de l’émission Je voulais jumeler Meredith avec Preston Burke.

Le personnage a été joué par l’acteur Isaiah Washington jusqu’à la fin de la troisième saison. Les fans se souviendront que Preston Burke était le chef de la chirurgie cardiothoracique au Seattle Grace Hospital et que l’on se souviendra surtout de sa relation avec Cristina Yang (Sandra Oh), qu’il a quittée le jour de leur mariage.

S’adressant au New York Post en 2013, Pompeo a partagé que le plan initial était que le personnage de Washington soit le petit ami de Meredith, car Rhimes «voulait vraiment mettre un homme noir dans le mélange», mais Ellen Pompeo ne l’a pas fait. À l’époque, l’actrice sortait avec son mari actuel, le producteur de musique Chris Ivery, d’origine africaine, et ne voulait pas que le public fasse des comparaisons entre sa vie fictive et sa vie privée.

Pompeo a ensuite exprimé son désir d’avoir “ce gamin Dempsey” comme partenaire de Meredith, ce qui s’est avéré être une grande décision pour “Grey’s Anatomy”. C’est ainsi que Patrick Dempsey est devenu le partenaire de Meredith pendant onze saisons, considéré comme l’une des relations amoureuses les plus mythiques à la télévision.

Washington a quitté “Grey’s Anatomy” dans la saison 3 après un incident sur le plateau, dans lequel il a agressé TR Knight (qui jouait George O’Malley) avec une insulte homophobe, obligeant Burke à quitter la série.

Le créateur de l’émission voulait associer Meredith à Preston Burke, interprété par l’acteur Isaiah Washington (Photo: ABC)