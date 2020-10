Meredith Gray, interprétée par Ellen Pompeo, est le personnage central de “L’anatomie de Grey”, le drame médical à succès créé par Shonda Rhimes. Depuis sa sortie en 2005 sur le réseau ABC, la série a gagné des adeptes dans le monde entier jusqu’à ce qu’elle devienne la favorite du petit écran, réussissant à rester en ondes pendant 15 ans.

Avec 16 saisons diffusées, le public a pu rencontrer un grand nombre de personnages et d’histoires qui se sont développés au sein de “Grey’s Anatomy”. De tous, Meredith C’est lui qui a le plus changé au cours de la série. Elle a commencé comme une jeune femme un peu superficielle jusqu’à devenir une source inépuisable de force et une chirurgienne brillante. Le site Web “Screenrant” répertorie 10 choses qui ont changé dans la vie du protagoniste.

Meredith Gray est interprétée par Ellen Pompeo depuis la saison 1 (Photo: ABC)

SAISON 1 ET 2: Meredith a d’abord été présentée comme une jeune femme séduisante qui commençait tout juste comme stagiaire au Seattle Grace Teaching Hospital. Elle n’était pas entièrement sûre d’avoir pris la bonne décision concernant sa profession. Elle était aussi un peu geignarde et très pointilleuse sur le type de colocataire qu’elle voulait, étant assez têtue, même au point d’être ennuyeuse.

SAISON 3 ET 4: Meredith s’est jointe à Derek Shepherd et a continué à faire de petits pas dans sa carrière en passant du statut d’interne en chirurgie à celui de résidente à l’hôpital. De plus, son amitié avec Cristina s’est progressivement renforcée jusqu’à ce qu’elle devienne inconditionnelle. Un moment difficile a été lorsque Meredith a surmonté la mort de sa mère.

SAISON 5 ET 6: Dans la saison 5, Meredith fait un grand pas lorsqu’elle décide d’épouser Derek. Pendant la saison 6, Derek a fini par être abattu et opéré, sous la menace d’une arme, par Cristina Yang. Meredith a eu un traumatisme majeur au moment où elle a vu son mari presque tuer et perdre son bébé en même temps. Cela aurait pu être la saison dans laquelle il a grandi.

SAISON 7 ET 8: Meredith a pris des décisions cruciales dans sa vie, lorsqu’elle a décidé de risquer sa carrière et sa réputation, ainsi que celle de Derek, en interrompant le test d’Alzheimer. Cependant, cela est né d’un lieu de profonde loyauté et d’affection pour Richard, la seule figure paternelle de la vie de Meredith. De plus, Meredith et Derek ont ​​décidé d’adopter bébé Zola, ce qui était un grand pas pour eux deux.

SAISON 9: L’accident d’avion dévastateur qui a causé la mort de Lexie, la sœur cadette de Meredith, et du Dr Mark Sloan était l’une des plus grandes tragédies que Meredith ait jamais vues. Elle est devenue l’un des propriétaires de Seattle Grace, qui est devenu plus tard connu sous le nom de Grey Sloan Memorial, en l’honneur de ceux qui étaient morts dans la tragédie. Elle a également eu son premier bébé cette saison et a réussi à s’en sortir malgré un accouchement difficile.

“Grey’s Anatomy” est le drame médical à succès créé par Shonda Rhimes (Photo: ABC)

SAISON 10: Cette saison, Meredith a réussi à laisser partir Cristina lorsque cette dernière a décidé d’accepter un poste prestigieux en Suisse. Meredith aurait eu besoin de beaucoup de force pour accepter la perte de sa meilleure amie, sa «personne» qui avait été à ses côtés de tous les jours.

SAISON 11: Le plus dévastateur à ce jour pour Meredith Gray. Non seulement elle a commencé à se débattre dans son mariage avec Derek et a pris la décision de rester à Seattle, où elle avait sa propre vie et sa propre carrière, mais elle a perdu Derek après sa mort dans un accident de voiture. De plus, la mère veuve de deux enfants a donné naissance seule au bébé posthume de Derek.

SAISON 12: Meredith a fait preuve d’un pouvoir extraordinaire lorsqu’elle a pu pardonner à la femme, Penny, qu’elle a tenue responsable d’avoir mal géré le traitement de son mari. Elle s’est lancée dans le travail, maintenant l’un des meilleurs chirurgiens et des plus fiables de l’hôpital. Chaque traumatisme de son passé l’avait rendue plus forte et plus mature dans la vie et en tant que personne.

SAISON 13 ET 14: Meredith a remporté le prestigieux prix Harper Avery, un prix que sa mère Ellis Gray avait remporté deux fois. Après la mort de Derek, elle s’est finalement autorisée à sortir avec d’autres hommes, comme Nathan Riggs ou le beau nouvel interne en chirurgie Andrew DeLuca.

SAISON 15 ET 16: Meredith a subi certaines des chirurgies les plus incroyables à son actif et a probablement sauvé plus de vies qu’elle ne se souvenait. Meredith est devenue plus forte et plus indépendante au fil des ans, même si elle a toujours conservé son comportement impulsif, lorsqu’elle a décidé de commettre une fraude à l’assurance pour rendre la vie plus facile à l’un de ses patients, entraînant la révocation de son permis.

“Grey’s Anatomy” est diffusé depuis 15 ans (Photo: ABC)