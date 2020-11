“L’anatomie de Grey” a vu partir beaucoup de ses personnages les plus populaires et les plus aimés, certaines sorties étaient dues à des problèmes dans les coulisses, tandis que d’autres étaient le choix des acteurs. La vérité est que, depuis ses débuts en 2005 sur le réseau ABC, le drame médical créé par Shonda Rhimes est devenu le favori du public, réussissant à rester à l’antenne pendant 15 ans.

REGARDEZ ICI: “Grey’s Anatomy”: le “retour” de Derek Shepherd et tout ce qui s’est passé lors de la première de la saison 17

La série vient de sortir saison 17 et il a de nombreuses histoires à raconter. Il ne reste plus que trois membres de la distribution d’origine: Ellen Pompeo (Meredith Gray), Chandra Wilson (Miranda Bailey) et James Pickens Jr. (Richard Weber). Cependant, il y a des personnages qui sont encore dans la mémoire du public, tels que Lexie gris, joué par l’actrice Chyler Leigh.

Lexie Gray est apparue pour la première fois dans la saison 3 de “Grey’s Anatomy” (Photo: ABC)

Lexie gris est apparu pour la première fois dans la saison 3 de “L’anatomie de Grey”, qui est devenu une partie de la distribution principale et a dit au revoir à la série dans la saison 8. Lexie était la fille de Susan et Thatcher Gray, donc la demi-sœur paternelle plus jeune de Meredith.

Dans la troisième saison, nous voyons que Lexie gris a déménagé à Seattle pour s’occuper de son père après la mort subite de sa mère et a fait un internat en chirurgie au Hôpital de Seattle Grace. Compte tenu de ses antécédents familiaux troublés, Meredith a d’abord été impolie avec Lexie et n’a pas apprécié sa présence à l’hôpital, mais a finalement commencé à l’accepter et à prendre soin d’elle.

Cependant, le principal objectif de l’arc de Lexie était sa relation intermittente avec Mark Sloan (Eric Dane). Malheureusement, le personnage de Chyler Leigh meurt de manière tragique dans la saison 8, ce qui en fait l’un des moments les plus déchirants de la série.

Lexie était dans l’avion qui s’est écrasé quand elle, Meredith, Cristina, Mark, Arizona Robbins (Jessica Capshaw) et Derek Shepherd (Patrick Dempsey) se rendaient dans un autre hôpital pour une intervention chirurgicale pour séparer des jumeaux siamois. Lexie a été écrasée par un morceau de l’avion, blessant gravement son bassin, ses jambes et son bras gauche. Mark est resté à ses côtés jusqu’à sa mort, lui disant qu’il l’aimait.

Quelle était la raison du départ de Lexie? Contrairement à d’autres cas dans “Grey’s AnatomY “, où les acteurs sont partis en raison de problèmes dans les coulisses, Chyler Leigh a décidé qu’il était temps de fermer l’arc de Lexie parce qu’il voulait passer plus de temps avec sa famille.

Le portail Web “Screenrant” indique que Leigh a pris la décision que la saison 8 allait être la dernière. Selon l’actrice a déclaré à TVLine, elle et Rhimes ils ont travaillé pour «donner une clôture appropriée à l’histoire de Lexie».

Même si Lexie Il n’était pas à l’origine sur les lieux de l’avion, une fois que Rhimes a appris le départ de Leigh, il a ajouté “Little Gray”, bien qu’il ait initialement prévu qu’elle meure à Seattle Grace “tandis que d’autres personnes sont mortes dans les bois.” Finalement, il a changé d’avis et Lexie est décédée dans l’accident d’avion, laissant les fans le cœur brisé.

Le personnage de Chyler Leigh meurt dans un accident d’avion dans la saison 8 (Photo: ABC)