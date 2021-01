“L’anatomie de Grey” est le drame médical le plus ancien et le plus réussi sur petit écran. Il est diffusé depuis 15 ans et nous offre un grand nombre d’histoires et de personnages qui ont volé l’affection du public. Actuellement, la série ABC en est à sa 17e saison et continue de jouer Ellen Pompeo, qui joue Meredith Gray.

La première saison de “L’anatomie de Grey” a présenté le premier groupe de stagiaires, dont les histoires ont formé le cœur de l’émission. Meredith, Alex, George, Izzie et Cristina Ils étaient les cinq meilleurs stagiaires et sont devenus les favoris du public, au point qu’ils restent dans les mémoires à ce jour. Le portail Web «Screenrant» nous montre quelques raisons pour lesquelles le premier groupe de stagiaires était le meilleur de la série.

Meredith, Alex, George, Izzie et Cristina étaient les cinq meilleurs stagiaires et sont devenus les favoris de la foule (Photo: ABC)

10. GEORGE ET IZZIE:

George et Izzie étaient incroyablement proches et très dépendants l’un de l’autre pendant leur séjour en tant que stagiaires. Ils se soutenaient et s’entraidaient comme ils le pouvaient. Bien que leur amitié ait reçu de bons commentaires, certains l’ont qualifiée de toxique.

9. MEREDITH ET CRISTINA:

Meredith a appelé Cristina sa sœur et lui a dit qu’elle était sa famille. La dynamique entre ces deux femmes incroyablement talentueuses et compétitives a été merveilleusement représentée tout au long de la série. Les deux étaient indépendants et proches, ils ont montré que leur amitié était très forte malgré les difficultés.

8. PARTICIPATION À L’HÔPITAL:

Aucun autre groupe de stagiaires n’a eu une participation aussi directe au bloc opératoire et à l’hôpital que le premier groupe. Par exemple, Cristina était très impliquée dans les chirurgies de Burke et l’a soutenu dans la salle d’opération lorsqu’il avait des tremblements. Les capacités d’observation de George l’ont également conduit à identifier un anesthésiste ivre pendant la chirurgie, et il a même remarqué les tremblements de Burke.

7. SENS DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE:

Alex a bien décrit ce point lorsqu’il a dit au chef qu’ils formaient tous une équipe. Il a dit que même s’ils n’étaient pas d’accord avec ce que le reste de ses coéquipiers avaient fait, il n’allait pas les dénoncer.

6. IMPLICATION AVEC LES PATIENTS:

Denny Duquette était l’un des nombreux patients avec lesquels les internes ont participé. Katie Bryce est même apparue à l’audience de Meredith. Cela montre à quel point le premier groupe de stagiaires était impliqué avec les patients. Ils sont allés au-delà de ce qui était attendu d’eux et ont été très impliqués.

La première saison de "Grey's Anatomy" a présenté le premier groupe de stagiaires, dont les histoires ont formé le cœur du spectacle. (Photo: ABC)

5. HISTORIQUE DES STAGES:

De Stanford à l’école publique, les cinq stagiaires venaient d’horizons très variés. Leur histoire familiale et leur histoire étaient très clairement évidentes dans les diverses façons dont ils interagissaient les uns avec les autres et avec les autres à l’hôpital. Aucun autre groupe de stagiaires n’a eu une histoire aussi détaillée que le premier groupe.

4. BAILEY EN TANT QUE RÉSIDENT:

Miranda Bailey est une patronne sans fioritures qui a gardé les détenus sur leurs gardes tout le temps. Elle était un leader et un mentor incroyable, les aiguisés et les ont préparés à devenir les meilleurs. Il était présent autant qu’il le pouvait et était impliqué avec eux en leur enseignant à tout moment.

3. RELATIONS DE STAGE:

Le premier groupe de stagiaires avait de nombreux enchevêtrements romantiques entre eux: Meredith et Derek, Cristina et Burke, Izzie et Alex, et George et Callie ne sont que quelques-unes des relations dans lesquelles les stagiaires étaient. Le drame, la chimie et les problèmes dans lesquels ils étaient impliqués ont gardé le public accro à chaque épisode.

2. MAISON DE MEREDITH:

La maison de Meredith était l’endroit où les détenus passaient la plupart de leur temps. Meredith, Izzie et George vivaient dans la maison, mais les autres y restaient aussi constamment. Cela a montré qu’ils étaient unis et leur a permis de mieux se connaître.

1. AUCUN AUTRE ENSEMBLE DE STAGES N’A ÉTÉ AUSSI POPULAIRE:

Grey’s Anatomy est à l’antenne depuis 17 saisons, et même si les scénaristes ont essayé de présenter de nouveaux stagiaires dans le même esprit que le premier, cela n’a jamais fonctionné. Les nouveaux stagiaires sont obsolètes, donc le premier groupe est le favori.