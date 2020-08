BUFFALO, N .Y. (AP) Randal Grichuk a réussi un circuit de deux points avec deux retraits en 10e manche, amenant les Blue Jays de Toronto à une victoire de 5-4 contre les Orioles de Baltimore vendredi soir.

Avec Reese McGuire debout au deuxième but, Joe Panik est sorti sur une tentative de carie et Cavan Biggio s’est aligné. Mais Grichuk a suivi avec son neuvième circuit, un entraînement au centre sur un terrain de 1-0 par Cole Sulser (1-3).

«Je l’ai bien fait, a dit Grichuk. «Mes mains m’ont un peu échappé. Je savais que ça avait une chance. ”

Baltimore avait pris une avance de 4-3 sur le simple bloop RBI de Hanser Alberto contre Rafael Dolis (1-1) en début de 10e. Alberto a réussi quatre coups sûrs et Renato Nunez a réussi un circuit pour les Orioles à leur troisième défaite consécutive.

Vladimir Guerrero Jr. et Teoscar Hernandez ont frappé deux circuits consécutifs pour Toronto, qui s’est amélioré à 4-5 en prolongations de manche. Dolis a remporté sa première grande victoire dans la ligue depuis le 6 mai 2012 avec les Cubs de Chicago.

«Nous avons eu beaucoup de matchs à une manche et nous en avons soufflé quelques en retard et nous en avons gagné quelques en retard, a dit Grichuk. “ Cela nous prépare à être dans une bonne situation à la fin de l’année. ”

Les clubs ont commémoré la Journée Jackie Robinson en demandant à tous les membres de l’équipe de porter l’uniforme numéro 42, une célébration annuelle normalement organisée le 15 avril mais déplacée cette année en raison de l’horaire modifié par COVID-19.

Les circuits de Guerrero et Hernandez ont ouvert le score en quatrième, mais Baltimore a égalisé lorsque Ryan Mountcastle a atteint un simple sur le terrain chargé de bases dans le sixième, conduisant en deux points.

Guerrero a prolongé sa séquence de succès à 10 matchs. Le 12e circuit de Hernandez a égalé Jose Abreu de Chicago pour la tête de la Ligue américaine.

Toronto a pris une avance de 3-2 lorsque Guerrero a marqué sur un terrain sauvage dans la moitié inférieure de la sixième, mais Nunez a égalisé à nouveau avec un entraînement contre Jordan Romano dans la huitième.

Romano a quitté le match un terrain plus tard avec une blessure au majeur de sa main qui lance.

JOURNÉE DE GRICHUK

Grichuk a également fait une prise de plongée dans le premier, allant à sa droite du champ central pour voler Anthony Santander. Il a ensuite frappé au bas de la manche et a échoué, mais pas avant le 11e lancer d’un au bâton qui comportait six balles fausses contre John Means.

Grichuk est allé 2 pour 5 pour élever sa moyenne au bâton à .311. Il avait une moyenne de carrière de .244 à l’approche de la saison.

«Il établit plus de contacts, a dit le manager de Toronto Charlie Montoyo. Il a été bien meilleur que l’an dernier, il s’est enfermé et a mis le ballon en jeu. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Orioles: C Pedro Severino (fléchisseur de la hanche) et SS Jose Iglesias (souche quadriceps gauche) ont tous deux pris le départ, avec Iglesias dans l’alignement à la DH. Severino avait été au jour le jour et Iglesias est sorti de l’IL jeudi. … Le manager Brandon Hyde a déclaré que RHP Hunter Harvey (souche de l’avant-bras droit) verrait probablement l’action “ vers la fin de la série ”, qui se poursuivra jusqu’à lundi.

Blue Jays: Montoyo a déclaré que Ken Giles (tension de l’avant-bras) a jeté sur le côté et se sentait bien, ajoutant que la prochaine étape consiste à lancer BP en direct. … RHP Nate Pearson (étanchéité au coude) a joué une prise de 60 pieds et sera étendu à 90 et 120 pieds au cours des prochains jours avant de lancer une session parallèle … SS Bo Bichette (entorse du genou) a commencé à se balancer sur un tee jeudi et a également joué à la capture.

SUIVANT

Orioles: RHP Alex Cobb (1-2, 3.73 ERA), qui a tenu les frappeurs adverses à une moyenne de .220, débutera samedi dans le deuxième match de la série de quatre matchs.

Blue Jays: RHP Taijuan Walker (2-2, 4,00 ERA) fera ses débuts à Toronto samedi. Il a été acquis dans un échange avec Seattle jeudi pour aider à renforcer une rotation en proie à plusieurs blessures.

