Mis à jour le 28/10/2020 à 17:57

Il l’avait juste après deux minutes et vers la fin de la première mi-temps, mais il n’allait pas bien face au but. Antoine Griezmann a fait la une ce mercredi dans le Barcelone triomphe contre la Juventus à Turin (2-0) pour la Ligue des champions, même s’il n’a pas pu se convertir. Et au milieu du runrún d’il y a quelques jours avec Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça s’est présenté pour parler de l’attaquant français.

«La seule chose qui nous manquait était de condamner beaucoup plus tôt. Nous avons eu de très bonnes chances de marquer plus de buts. Le cas d’Antoine (Griezmann) est la malchance. Le premier coup de pied au poteau ne peut pas être fait mieux et dans le second aussi. Doit continuer à travailler Une chose bien faite est de créer des opportunités et on ne peut pas se plaindre», A déclaré le stratège après la rencontre.

Koeman a préféré ne personnaliser aucun de ses joueurs lors de la victoire contre la Juve et a souligné le travail de toute l’équipe. “Il n’est pas bon de distinguer un joueur, l’équipe a fait preuve d’une grande foi, confiance et beaucoup de personnalité contre une solide équipe européenne. C’est toute l’équipe qui s’est démarquée dans ce match », a-t-il déclaré.

Démission de Bartomeu

Comme c’était inévitable, l’entraîneur néerlandais a été interrogé sur la démission de Josep Maria Bartomeu et espère qu’il ne peut pas faire des ravages sur le vestiaire.

“Nous devons penser à la partie sportive, avec la décision du président et du conseil d’administration, l’équipe était très bonne, nous devons mettre notre énergie dans le football, l’extra-sport n’est pas entre nos mains”, a-t-il conclu.

