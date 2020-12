Mis à jour le 12/02/2020 à 18:34

Coïncidence ou pas, la vérité est que Antoine Griezmann a recommencé à être cet acteur important face au but après la catharsis qu’il a faite lors de l’entretien avec Jorge Valdano, dans lequel il a clarifié toutes les rumeurs sur sa situation dans le FC Barcelona et sa relation avec Lionel Messi. Après ce dialogue, le Français semble avoir commencé une nouvelle vie en tant que joueur du Barça.

Et c’est ainsi que l’entraîneur culé Ronald Koeman le sait et le sent, qui a célébré la cinquième victoire “d’affilée” de son équipe en Europe et a demandé à Valdano de se rendre au Camp Nou chaque semaine pour interviewer l’attaquant français.

«C’est toujours une question de confiance pour un joueur. Il a toujours travaillé dur pour améliorer son jeu et son efficacité pour l’équipe. Maintenant, les balles entrent. Il est très convaincu par sa qualité. Espérons qu’il continue avec cette efficacité (…) “Jorge Valdano va devoir venir chaque semaine”, a déclaré Koeman après le match.

Griezmann est apparu ce mercredi à la Puskas Arena pour entamer le chemin de la victoire de Barza, ajoutant son deuxième but en trois jours, après avoir également marqué lors de la victoire en Liga contre Osasuna dimanche.

De plus, les Français venaient également de marquer contre le Dinamo à Kiev. Au total, trois matchs d’affilée en regardant le but.

Score parfait

Le FC Barcelone a battu Ferencváros (0-3) ce mercredi au cinquième jour de la phase de groupes de la Ligue des champions, dans une fête expresse d’une demi-heure à peine avec laquelle il a condamné, bien qu’il ne puisse pas célébrer, le triomphe de Juventus, le leadership mathématique.

Le Barça avait besoin de gagner pour forcer la Juventus à faire de même. Le Barça n’a pas échoué, qui à la 28e minute gagnait déjà 3-0 à Budapest, mais ‘Vecchia Signora’ n’a pas non plus échoué et, maintenant, le leadership sera joué par les deux prétendants à la finale du Camp Nou.

