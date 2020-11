À Ronald Koeman Les rotations et le plan B qu’il a mis au point à Kiev l’ont aidé à régler la procédure qu’impliquait le voyage en Ukraine. Le Néerlandais a expliqué ses projets lors d’une conférence de presse et a apprécié le triomphe de son équipe en Ligue des champions, avec laquelle il a réalisé la séance plénière après ces quatre premiers jours de phase de groupes.

Mission accomplie

«Nous avons atteint l’objectif, qui était d’obtenir un bon résultat et de nous qualifier pour le huitième. L’équipe avait de l’énergie, nous manquions d’efficacité en première mi-temps, mais nous en avions en seconde. Et bon jeu. Nous pouvons être très heureux.

Heureux avec l’équipe

«Tactiquement, nous avons été meilleurs que lors du premier match, surtout au milieu du terrain. Nous avons eu de l’intensité et de la concentration. Dans le premier match, nous manquions ».

Repos ou récompense?

«C’est un peu de chacun. Il y a des joueurs qui travaillent tous les jours pour avoir des minutes et aujourd’hui ils ont pu avoir une récompense. Et ils ont joué sur le terrain.

Les débuts de Mingueza

“Nous pouvons l’utiliser dans plus de matchs, aujourd’hui il a montré que nous pouvons compter sur lui et qu’il doit travailler dur pour avoir des minutes, mais il nous a donné une bonne impression et a livré comme les autres joueurs.”

Griezmann et sa pause

«Griezmann a joué presque tous les matchs, et aussi avec l’équipe nationale. S’il a joué 30 minutes aujourd’hui, c’était à cause d’un problème physique.

Bonne image

«J’ai aimé le collectif, travailler dur. L’image que nous avons donnée aujourd’hui est ce que nous voulons donner.

À propos des rotations

«Parfois, les jeux sont meilleurs pour vous que les autres. Il peut y avoir une différence de fraîcheur. Nous avons bien fait de laisser certains joueurs se reposer et d’en mettre d’autres physiquement meilleurs. L’image a été bonne, nous avons montré la faim en appuyant sur. Nous avons été meilleurs au centre du terrain ».

Mingueza partant contre Osasuna?

«C’est un jeune garçon qui est au Barça depuis de nombreuses années. Connaissez les concepts de ce que nous voulons jouer. Cela doit s’améliorer. Selon son parti, il a fait une très bonne impression et il est important pour nous et pour lui qu’il ait confiance. Il y a de nombreuses possibilités qui jouent également ce dimanche.

En savoir plus sur Griezmann

«Je l’ai vu travailler depuis le début. C’est un joueur joyeux, qui fait toujours de son mieux pour l’équipe et le club. Dommage qu’il n’ait pas de chance de marquer plus de buts. La seule façon de changer cela est de travailler plus dur. Il essaie. Aujourd’hui, il a marqué ».