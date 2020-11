Mis à jour le 29/11/2020 à 13:35

Il est redevenu important non seulement face au but, mais dans la construction du match du FC Barcelone. Antoine Griezmann était présent dans la victoire 4-0 contre Osasuna avec un but et une passe décisive, et l’un des aspects qui a le plus attiré l’attention a été sa célébration dans le but qui était le deuxième au Camp Nou.

Le Français a pris un puissant tir de volée qui l’a envoyé dans le groupe de but et l’a célébré d’une manière pour le moins étrange. L’attaquant a fait un geste curieux les mains sur la tête qui a amené les supporters catalans à se demander la raison de sa célébration.

Et la raison n’est autre que sa fille. La célébration de Griezmann était un clin d’œil à sa fille Mia, qui avait demandé à son père de lui dédier un but s’il maintenait sa séquence de but contre Osasuna.

L’éloge de Koeman

Le Néerlandais a terminé plus que satisfait de la performance du Français Antoine Griezmann. «Aujourd’hui, j’ai très bien vu Antoine, de par sa position, il a joué avec une grande liberté, il a donné une passe et marqué un superbe but. C’est le joueur que nous voulons », a déclaré l’entraîneur du Barça TV.

Hommage de ’10 ‘

Le Danois Martin Braithwaite, avec un but à une demi-heure dans sa semaine de rêve après avoir signé un doublé en Ligue des champions, a débloqué la résistance navarraise et Antoine Griezmann, dépouillé de la pression du ‘9’, a rejoint le parti avant la rupture avec une magnifique volée de l’extérieur de la zone.

Le Français a également aidé le Brésilien Philippe Coutinho à augmenter le décompte après le vestiaire (min.57) et Leo Messi, déjà à la 73e minute, a clôturé la victoire avec un précieux hommage à Maradona.

