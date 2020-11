A présent, même le sien Antotine Griezmann il ne devrait y avoir aucun doute que laisser le Athlète de Madrid en direction de FC Barcelona ce n’était pas la meilleure décision. L’attaquant français, ne trouvant pas non plus sa meilleure place sur le terrain ou avec Valverde, Setién et maintenant avec Koeman, a dû vivre sous l’ombre d’une prétendue mauvaise relation avec Lionel Messi. Dans ces circonstances, l’équipe du «colchonero» a forgé son retour.

C’est ce qu’affirme le “ Carrusel Deportivo ” du SER, qui prévoit qu’à partir des bureaux du Wanda Metropolitano, ils ont non seulement conçu, mais également présenté un plan pour avoir le “ Petit Prince ” dans leurs rangs et sous les ordres de Simeone avant le début cette saison. Un plan qui comprenait Mario Hermoso, Lemar et Morata en échange de l’attaquant français.

L’Atleti, selon ledit média, a présenté cette offre comme un “ troc ”, dans lequel ils ont inclus ces trois joueurs pour récupérer Griezmann. Cependant, Barcelone n’a pas accepté la même chose parce que Bartomeu a déclaré le joueur non transférable.

Numéros

Lors de sa dernière saison en tant que rojiblanco (2018-19), Antoine Griezmann a marqué 21 buts en 47 matchs qu’il a disputés, réalisant ainsi une moyenne de 0,45 but par match. Des chiffres très éloignés en tant que joueur du Barça.

La saison dernière, par exemple, après avoir disputé le même nombre de matchs, il n’a marqué que 14 buts, soit une moyenne de 0,30 but par match.

Alors que jusqu’à présent cette saison, Griezmann a joué neuf matchs, dans lequel il a marqué deux buts et distribué une passe décisive, ce qui lui donne une moyenne de buts de 0,22 but par match pour le moment.

Ancien agent rétracté

Onze jours après avoir “ éclairé le pré ” avec ses mots, Olhats a décidé de mettre un terme à l’affaire en demandant pardon et en se rétractant dans une lettre ouverte adressée au Journal Marca.

«Tout d’abord, je tiens à préciser que Antoine Griezmann ne m’a jamais informé de ce sujet», A exprimé l’ex-conseiller de Barcelone.

“Les commentaires que j’ai faits sur ‘France Football’ Ils viennent pour une situation défendue par de nombreux médias au cours de la dernière saison. Je comprends que mes commentaires sont subjectifs et que même Je peux me tromper. J’en suis seul responsable », a-t-il ajouté.

