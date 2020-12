Antoine Griezmann continue sans décoller avec Barcelone. Les jours passent, les semaines passent, les jours passent et l’attaquant français arrivé pour 120 millions d’euros il ne finit pas d’accommoder et d’être ce footballeur décisif pour lequel le club du Barça a payé sa clause de résiliation à l’Atlético de Madrid.

Le dernier match, contre la Real Sociedad, Barcelone a réussi à s’imposer 2-1 et a souffert dans les dernières minutes pour ne pas s’être matérialisé pendant le match. le grand nombre d’occasions qu’ils ont apprécié. Messi, Braithwaite, mais surtout, Antoine Griezmann, ils ont raté des occasions claires de but qui pourrait coûter cher au set de Ronald Koeman devant lequel, jusqu’à ce moment, était le leader de la Ligue de Santander.

Les plus nets étaient ceux d’Antoine Griezmann. Le français frapper une balle sur le bâton du but défendu par Álex Remiro, il n’a pas pu pousser au fond des filets une passe de mort dans laquelle il n’avait qu’à mettre le pied et il a également défilé un corps à corps dans lequel son tir est allé directement à la poupée, finissant par désespérer de l’attaquant français, qui n’a toujours pas trouvé sa meilleure version depuis son arrivée à Barcelone.

L’attaquant de Macon et champion du monde avec la France en 2018 Il est arrivé comme l’un des hommes clés pour diriger l’attaque du Barça, mais juste dans son premier parcours en tant que culé, c’est celui que Barcelone s’est retrouvé sans remporter un titre plus d’une décennie plus tard. En outre, depuis son arrivée il n’a pas eu la tâche facile, depuis l’année précédente, il avait monté un cirque avec le documentaire La décision, produit par Gérard Piqué et dans lequel il finissait par annoncer qu’il rejetait le Barça pour continuer une année de plus à l’Atlético de Madrid.

Cette décision n’aimait pas un Leo Messi qui se sentait “ trahi ” parce qu’il avait approuvé sa signature les mois précédents. Cela a joué un rôle important dans le fait que Griezmann est parti du mauvais pied à Barcelone la saison suivante. Il n’a pas trouvé l’acceptation du culé ’10’ et dans le champ c’était perceptible: absence de passes entre eux, pas de dialogues, pas de regards … Tout cela a été nié par Le Petit Prince dans une interview avec Valdano et, à partir de là, il a commencé à mettre de bons matchs et à marquer des buts, mais il semble que tout était un mirage et Macon est revenu sur la performance qu’il a montrée au cours de sa saison et demie à Barcelone.

Le champion de la Coupe du monde de Russie 2018 il est un joueur de plus dans l’équipe du Barça. D’autres footballeurs, comme Ansu Fati avant la blessure, ou Pedri, après ses dernières performances, semblent avoir pris plus de poids dans le jeu et être plus décisif que lui. Cela a conduit Barcelone à réfléchir à un transfert, soit au mois de janvier, soit à la fin du cours. Les émoluments du Français sont quasiment incompatibles avec la situation économique d’un Barcelone qu’il veut convaincre – son prochain président – Leo Messi de continuer au culé club.

Cinq objectifs ce cours

En outre, l’une des demandes de Ronald Koeman est la signature de Memphis Depay, ce qui pourrait ouvrir les portes de sortie à Antoine Griezmann au Néerlandais pour rejoindre le Camp Nou. L’opération ne sera pas facile, puisque la commission de gestion, avec Carles Tusquets à la barre, qui dirige le club du Barça, ne prendra pas de décisions d’une telle ampleur alors qu’elle est en charge de la gestion de Barcelone. Ces responsabilités correspondront au prochain président de Barcelone, qui sera annoncé à partir du 24 janvier, date du déclenchement des élections.

Cette saison, Griezmann ajoute 5 buts entre la Ligue de Santander et la Ligue des champions. Un très mauvais chiffre pour un attaquant barcelonais qui a dû faire un pas en avant après une saison de transition et d’adaptation à la ville et à l’équipe, qui a un style de jeu très différent de celui qu’il a développé à l’Atlético de Madrid. De plus, le départ de Luis Suárez a ouvert plus de places à Antoine qui ne montre toujours pas son côté marqueur, ressemblant plus à l’attaquant de la Real Sociedad qu’à Atleti en termes de chiffres.

Un an et demi avec des détails fugaces et intermittents qui coûtent cher à un Barcelone qui veut remporter à nouveau des titres ou, du moins, se battre pour eux face à face contre n’importe quel rival. L’absence de but, le manque de compréhension avec Leo Messi, les déclarations de son environnement et la faible contribution au jeu offensif de l’équipe font qu’Antoine Griezmann commence à manquer de balles dans le club du Barça, bien que Il a encore plus d’une demi-saison devant lui pour inverser la situation et convaincre l’entité et les fans qu’il peut donner beaucoup plus à l’équipe.