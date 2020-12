La première saison de Antoine Griezmann dans le Club de football de Barcelone Ce n’était pas du tout facile. Les doutes sur sa signature, la tension avec Leo Messi, sa performance, des rumeurs de départ prématuré … il y avait de nombreux fronts ouverts que le Français avait à son débarquement au Camp Nou. Si sa première année n’a pas été calme et stellaire, cette deuxième année est sur une voie encore pire. Encore une fois, ils parlent de sa performance et de son impact sur le jeu, il a déjà eu plusieurs croisements dialectiques avec Ronald Koeman et maintenant il a été dépassé de manière inattendue par le danois Martin Braithwaite.

Braithwaite décrit dans cette ligue commence à Griezmann. La substitution des Français avant Valladolid, contre qui il n’a pas joué pendant une minute, est un échantillon de plus. L’attaquant danois s’avère être un facteur que personne ne croyait capable de se présenter et de passer au rôle de départ. Les minutes qu’il t’a donné Koeman Dans les rotations de la Ligue des champions, ils ont fini par montrer les qualités de l’ancien Leganés, une souris de la zone qui rentre entre les trois bâtons les balles qui tombent sur son périmètre d’action.

Ce mois de décembre a été le mois de Braithwaite. Après des apparitions résiduelles du banc, Koeman l’a inclus dès le début dans les matchs de Des champions avant le Dynamo Kiev et le Ferencvaros. Sa contribution était de trois buts et la prise de conscience qu’il avait plus de football qu’ils ne le laissaient en montrer. Depuis, son rôle est passé de remplaçant à démarreur. Soit en tant qu’attaquant, soit en tant qu’ailier. Depuis, il a également commencé dans la Liga. Depuis le duel contre Osasuna contre ceux qui ont mouillé et le dernier contre Valladolid où il a revu la porte.

Contre les blanquivioletas, il a marqué son cinquième but cette saison, le même nombre qu’il a jusqu’à présent Griezmann. Le chiffre est le même mais le temps mis par l’un et l’autre pour l’atteindre est très différent. Le Danois a disputé 15 matchs à ce jour au cours desquels il n’a eu que 769 minutes entre la Ligue et la Ligue des champions, donc porte toutes les 154 minutes, un but toutes les deux heures et demie du match. Ce ne sont pas des chiffres de recordman, mais ils améliorent de loin ceux de l’attaquant français.

Griezmann il a joué 17 matchs jusqu’à présent, mais avec une apparence beaucoup plus grande. Il a joué 1260 minutes sur ce parcours au cours duquel il a atteint les cinq buts susmentionnés, il fait donc la moyenne un point toutes les 252 minutes. Un objectif toutes les un peu plus de quatre heures …

Les nombres de Braithwaite, fonctionnel et qui remplit parfaitement le rôle d’attaquant, fixe les défenseurs centraux, va dans l’espace et saisit les opportunités qu’ils offrent, ils le placent comme l’option préférée de Koeman pour la position 9. Griezmann, qui cette saison est hanté par les images encore et encore de ses erreurs face au but, se révèle être un joueur difficile à intégrer dans les schémas de l’entraîneur et qui ne se résout pas sur le terrain comme le rôle de star qu’il a derrière 135 millions d’euros qui ont été payés pour lui.