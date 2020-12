Antoine Griezmann a analysé la défaite 0-3 de Barcelone contre la Juventus lors du match de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, un match qui a coûté à l’équipe du Barça la première place du groupe G.

L’attaquant français manquait tout au long du match, bien qu’il ait profité d’une grande chance qu’il a envoyée à la barre transversale après avoir terminé un coup franc lancé par Leo Messi. Antoine Griezmann a été très critique après le match, tout comme son coéquipier Ter Stegen.

Cristiano Ronaldo a remporté la bataille contre Leo Messi, non seulement pour avoir pris les 3 points du Camp Nou, mais parce que l’attaquant portugais a marqué deux buts, tous deux sur penalty. McKennie a fait de même pour la Juventus au Camp Nou contre Barcelone

Défaite

“Nous ne l’avons pas été. Dans la première partie, ils nous ont dépassés. Manque de tout, de désir, d’attitude, de vouloir courir, défendre, attaquer … tout faux. La deuxième partie, ils avaient l’avantage et c’était plus facile pour nous. Mauvaise journée et mauvais jeu ».

Coupable

«À qui revient la faute si nous jouons le jeu. Il faut y travailler et l’améliorer. Il faut avoir envie de jouer et de s’améliorer, avec ça on va aller de l’avant.

Ce qui manque à l’équipe

Cela peut être tout. Nous n’allons pas chercher des excuses. Le seul moyen est de tout mettre de côté et de travailler. On a un match dimanche et il faut aller le gagner pour que ça ne se complique pas encore. Aujourd’hui, l’image a été très moche pour nous et pour les fans.

Manque de niveau

«L’équipe le fait. Nous avons le niveau à nous donner et le talent aussi. Nous savons travailler et courir. Cela ne vaut pas la peine de rester comme ça comme dans la première partie.

Rival en huitièmes

«Peu importe qui est l’adversaire au deuxième tour. Il va devoir venir jouer contre Barcelone et nous devons montrer que nous pouvons gagner la Ligue des champions et dimanche nous devons aussi montrer que nous pouvons gagner la Ligue ».

Coup dur

«C’est un bâton assez dur mais c’est bien de remettre les choses à leur place et de se réveiller. Le football est difficile, rien n’a été fait et il faut sortir pour gagner chaque match.