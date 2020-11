Antoine Griezmann, attaquant de Barcelone, a révélé ce lundi que lorsqu’il a signé pour le club du Barça et s’est entretenu avec Lionel Messi, Le joueur argentin a reconnu qu’il avait «foutu» qu’il avait rejeté son équipe une première fois quand il a parié sur lui publiquement.

C’est l’un des extraits de l’interview diffusée par Movistar Plus dans l’émission “Universo Valdano”, dans laquelle Griezmann a rompu son silence pour tenter de clarifier certaines polémiques et a demandé à tous ceux qui ont dit du mal de lui. être laissé “en paix” et tranquille pour pouvoir s’adapter à Barcelone.

Griezmann est arrivé à Barcelone il y a deux étés pour commencer la saison 2019/20. Après trois entraîneurs (Ernesto Valverde, Quique Setién et Ronald Koeman), il a fait l’objet de nombreuses critiques. Le premier, dire non à Barcelone l’été précédent à travers un documentaire (“La décision”) qui a bouleversé des secteurs des deux clubs.

«Je voulais que vous voyiez comment vous vivez le fait d’une signature, d’un éventuel changement d’équipe. C’est ce que je voulais montrer, qui n’est pas d’aller dans une confiserie et de choisir entre le bleu et le rose. C’était compliqué pour moi, je voulais l’enseigner. Beaucoup de gens pensaient que c’était un jeu, que je me moquais des fans et ce n’était pas comme ça », dit-il.

«Votre femme, vos parents, vos amis vous parlent, ils vous donnent un avis et vous choisissez. Un commentaire de n’importe qui peut vous affecter et soulever des doutes. Mais oui, ma femme m’a aidé dans ces moments. A été difficile. Après le documentaire, mes parents étaient très en colère. À cause de la décision, ils voulaient que j’aille à Barcelone, à cause du documentaire qu’ils n’aimaient pas. Mais c’est ce que je voulais faire et démontrer », a-t-il ajouté.

Alors, lorsqu’il a finalement signé pour Barcelone, il a eu une conversation avec Messi, qui un an plus tôt avait soutenu la signature de ce qui est maintenant son partenaire: “J’ai parlé à Leo après mon arrivée. Il m’a dit que quand j’ai refusé la première fois, cela l’avait foiré et blessé parce qu’il avait fait des commentaires publics. La même chose me serait arrivée. Mais il m’a dit que depuis qu’il était dans mon équipe, il allait être avec moi à mort. C’est ce que je remarque », dit-il.

Griezmann a décidé de changer de club car, a-t-il assuré, il a remarqué qu’il avait besoin de changer de décor et d’apprendre «autre chose» après plusieurs saisons à l’Atlético. Il a également rapporté que les sorties de collègues étaient essentielles comme l’Uruguayen Diego Godín et le Français Lucas Hernández.

En ce qui concerne sa performance inférieure à Barcelone, il a déclaré que une des causes Il se peut qu’il ait eu trois entraîneurs et que cela a donc été difficile pour lui.

«C’est compliqué quand on vient d’une équipe avec son style de jeu et qu’on arrive à Barcelone, ce qui est le contraire et on a trois entraîneurs et une pandémie sans quatre mois de jeu. J’ai encore besoin de temps pour m’adapter à mes compagnons et eux à moi », a commenté.

Il avait des mots pour chacun et a remercié Valverde de lui avoir fait confiance pour jouer pour Barcelone en même temps qu’il a souligné que l’entraîneur Il lui a demandé de jouer à gauche en créant des espaces avec Jordi Alba.

De Setién a souligné que beaucoup appris sur la façon de récupérer le ballon et certaines décoches en même temps qu’elle a dit que sa relation avec lui était «normale». Il a également évoqué les paroles qu’il a eues avec l’ancien entraîneur du Barça lorsqu’il l’a éliminé lors d’un match au cours des cinq dernières minutes.

«Mes parents me disaient parfois de lui demander pourquoi je ne jouais pas ou pourquoi j’avais changé. Mais si je ne demandais pas quand je jouais, je n’allais pas demander quand je ne le faisais pas. Le jour de l’Athlétisme, il voulait me parler. Je lui ai dit que ce n’était pas nécessaire. Il a dit que ce n’était que deux minutes et m’a demandé ce que je voulais savoir jusqu’au moment où j’allais être en colère. Je lui ai dit que j’étais calme et que j’allais travailler sans problèmes“a-t-il déclaré.

En outre, Il a évoqué les paroles d’Eric Olhats, qu’il était son conseiller et qu’il parlait mal de Lionel Messi provoquant la réponse de l’Argentin. Griezmann a rapporté qu’il n’avait aucune relation avec Olhats depuis longtemps.

“Avec Erik, depuis le jour de mon mariage, je n’ai aucune relation avec lui. Il a été invité à mon mariage à la table d’honneur avec moi et il n’est pas venu. Je me suis vraiment énervé et à partir de là je n’ai plus de relation avec lui. Au final, cela peut faire beaucoup de dégâts Cela peut créer des doutes dans le vestiaire et créer des problèmes avec Leo. Messi sait qu’il est un très bon exemple pour moi, j’apprends de lui et il le sait “.

Il a également évoqué d’autres déclarations de son oncle, Emmanuel Lopes, avec qui il n’a pas non plus de relation et qui a également parlé de Messi: “Ça fait très mal et puis mon oncle ne sait pas ce qu’est le football. Un journaliste vous parle, la première heure vous êtes plus attentif à ce que vous allez dire, mais à la fin le journaliste veut que le titre reçoive une peine minimale et crée la polémique. ”

Enfin, il a été bouleversé par les commentaires faits sur son chiffre par les candidats aux élections de Barcelone et Il a dit qu’il en avait assez avec “son” comme pour les autres de dire si c’était une bonne ou une mauvaise signature.

“En général, parfois ils dépensent un peu. J’accepte les critiques, je ne suis pas le meilleur Griezmann, mais j’ai besoin de l’aide de tout le monde. Puisque je ne parle pas, je suis une cible facile. ”

“C’est comme un non-stop. Puisque je ne parle pas, je donne aux gens leur avis. Toujours quelque chose de mauvais. Si ce n’est pas à cause de Leo, c’est à cause du futur président, ou parce que je veux quitter le club … il y a toujours quelque chose de nouveau et au final je ne finis pas d’être calme et de me lever le matin sans quelque chose. Je veux répondre. Il n’y a aucun problème avec personne. Que tout le monde soit calme et que chacun me laisse tranquille », a-t-il conclu.