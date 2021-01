Antoine Griezmann présente plus de différences que de similitudes avec Leo Messi. Les matchs continuent à se produire et le Français s’est révélé incapable de jeter l’équipe sur le dos alors que l’Argentin n’est pas là.

Avant la Real Sociedad, avec l’inconvénient de Messi, à Griezmann il devait mener l’attaque devant le Barcelone. Braithwaite Il a occupé la place de l’Argentin dans le trident offensif mais ce sont les Français qui ont dû combler tout le vide que Messi a laissé dans la production. Ce n’est pas une tâche facile. Celui-ci fait généralement beaucoup et tout bien, tout avec du sens, tout vers une amélioration et une approche de la zone rivale, rarement une passe échoue … Il y a de nombreux facteurs pour lesquels le joueur de Rosario devient décisif et il est donc difficile de le couvrir dans le quelques fois, il est absent.

Griezmann il profitait d’une nouvelle opportunité de se racheter. Cela montait. Son sourire, très absent ces derniers mois, se manifestait à nouveau à Los Cármenes. Ce n’était pas pour les plus petits. Encore deux buts à son compte, un doublé qui renforce chaque pas qu’il franchit sur le terrain. Et cela lui arrive comme tous les attaquants, qui vivent pleinement du but. Contribuer sur le terrain, donner des passes décisives, s’épuiser dans la récupération d’un ballon ou aider le ballon à sortir s’additionnent toujours, mais rien ne compte autant que le but. Sans cela, les autres compétences comptent moins.

Mais est-ce avant Réel Société on a peu vu le reste des aptitudes assumées par les Français. Je devais remplir le rôle de Messi, votre rôle dans ce rôle. Avec l’Argentin il y a une certaine inquiétude, sa défaite est sensible tant qu’il n’est pas sur l’herbe diminue le groupe. ET Griezmann J’essaie. On ne peut nier cela au joueur, il n’arrête pas d’essayer. Il a été vu à plusieurs reprises descendre au centre du terrain, qui Messi, pour démarrer le jeu et rapprocher les lignes de la zone rivale. Ce n’est pas assez.

Mais en bref, si quelque chose se démarque Messi dans ce début de championnat c’est pour le but. Peu importe comment est l’Argentin, qui a toujours fini par apparaître face à porte. S’il est vrai qu’une grande partie de ses buts pour le moment venaient du point de penalty, vous devez aussi avoir du bois avec cela. Dans ce Leo Il n’échoue généralement pas, son efficacité est déjà très élevée Griezmann il semble que le but soit éclipsé quand il doit tirer.

Pénalité aux nuages

S’il est vrai qu’il a fourni une assistance De Jong, après un bon jeu et passer de BraithwaiteEnsuite, il n’y avait rien de bien dans les actions devant le but. Il avait des opportunités, des options de tir claires qu’il n’a pas réussi à transformer. C’était ce qu’il disait à son époque Koeman, qu’un joueur de son importance (et sans oublier les 120 millions d’euros payés pour lui), devait être fiable face à la porte. Ceux que vous avez devraient entrer.

Les Français ont fini par déformer la journée lors des tirs au but. Koeman l’avait fait parmi les quatre joueurs choisis pour les lancer et Riqui Puig offert pour le cinquième. De Jong Je me trompe d’abord et ensuite Pjanic et Dembélé ils transformeraient le deuxième et le troisième. Le lancement de Griezmann, avec 1-2 sur le tableau de bord, pourrait être décisif. Il a attrapé le ballon, l’a placé sur le point de penalty et l’a frappé. Il a parié sur la force mais le tir était terrible. Il est passé par-dessus la barre transversale. Ce devait être Riqui, après avoir trompé Remiro, celui qui a certifié la passe pour la finale de la Super Coupe d’Espagne.

Les ennuis de Messi, qui ont également jeté le doute sur son concours lors de la finale de dimanche à La Cartuja, sont encore plus inquiétants à ce sujet. Sans l’Argentine, l’agent de différenciation qui devrait être Griezmann n’apparait pas. En réalité, Dembélé il était le seul capable de bousculer le jeu avec certaines de ses individualités à droite, de servir de bonnes balles ou de tester la frappe et Remiro. Griezmann n’est pas Messi, et sans lui ce nouveau Barça est moins Barça.