Antoine Griezmann Ce pourrait être la grande nouveauté des onze de Barcelone face à l’Athletic Club de Bilbao. Ronald Koeman Il continuera de s’appuyer sur le même système avec lequel l’équipe du Barça a remporté la victoire contre Huesca, mais avec la nouveauté de l’attaquant français remplaçant un Martin Braithwaite qui n’a pas connu sa meilleure journée à El Alcoraz.

Match très compliqué pour le Barça à Bilbao. San Mamés est toujours une visite difficile et les débuts de Marcelino García Toral en tant qu’entraîneur de l’Athletic obligent les Catalans à se battre contre ce “nouvel entraîneur, victoire assurée”. Pour cela, Ronald Koeman maintiendra le blocage qui lui a fait prendre les trois points à Huesca, avec Leo Messi commandant l’attaque avec Pedri et Dembélé, deux hommes en très bonne forme.

Dans le but sera le incontesté Ter Stegen, qui accumule un seul but contre lors des trois derniers matchs. En défense il n’y aura pas beaucoup de nouvelles: l’absence pour cause de blessure de Piquer et la forme physique de Samuel Umtiti suggère que l’entraîneur néerlandais fera à nouveau confiance à la paire centrale Araújo et Lenglet, avec Dest et Jordi Alba sur les ailes.

Au centre du terrain, beaucoup de nouvelles ne sont pas attendues non plus. En principe, Sergio Busquets et De Jong reprendront la propriété et ils battront un Pjanic qui n’a pas seulement trouvé une place dans l’équipe. D’emblée, ce qui a été dit: Griezmann sera la grande nouveauté et aura la énième occasion de se revendiquer comme un joueur important de Barcelone.

Les onze possibles de Barcelone contre l’Athletic Club de Bilbao sont les suivants: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Pedri, Dembélé; Griezmann.