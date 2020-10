Antoine Griezmann retourné à la propriété avec le Club de football de Barcelone et il l’a fait avec une version supérieure à ce qui a été démontré ces derniers temps. Le Français était actif et était important comme ‘9’ dans le système de Koeman, mais laissé à nouveau sans marquage après avoir marqué les trois occasions qu’il a eues lors du match contre la Juventus.

Deux tournants pour les joueurs barcelonais, les débuts en Ligue des champions et en El Clásico, avaient pour dénominateur commun la présence de Griezmann sur le banc, mais après la double punition infligée par Koeman sur l’une des figures théoriques de son attaque, Antoine est revenu au départ au Juventus Stadium, dans une position de faux «9» où il pourrait trouver sa place au onze du Barça.

Loin de la paresse, du désespoir et l’erreur qui avait caractérisé Griezmann En ce début de saison avec Barcelone, l’attaquant français a été découvert avec sa meilleure version de ce qui se passe cette saison. Dynamique, actif et inspiré, Antoine allait marquer son premier but dans les premières minutes du match, après une occasion multiple du Barça, mais son tir a frappé le poteau de façon spectaculaire.

Cette erreur n’a pas diminué la confiance de Griezmann, qui a continué à contribuer au groupe depuis un poste, celui d’avant-centre, dans lequel il l’invite à se montrer dans les supports et, chaque fois qu’il s’en inspirera, il lui accordera de bonnes positions face au but. Un déménagement de sa part avec Messi, avec qui il n’est pas toujours d’accord comme il se doit, était sur le point de devenir 0-2, une fois que Dembélé avait déjà marqué le premier dans le compte culé.

Trois chances sans but

Les minutes passèrent et La vitalité de Griezmann s’est perdue dans le ton grisâtre dans lequel le match a tourné. Antoine a eu une autre chance de marquer avant la mi-temps, mais il n’a pas été prompt à se définir face à un Szczęsny qui est tombé sur lui provoquant l’échec du Français. Déjà en seconde période, le football du Barça est devenu un affrontement constant contre le mur de défense de la Juventus et là, sans espace, Les mouvements de “ 9 ” de Griezmann ont été manqués, qui a été désactivé pendant une période importante du match, entrant pleinement dans les bassins de substitution.

Koeman a cependant donné un vote de confiance au «7», qui aurait une chance de plus d’ouvrir son casier privé et de condamner le choc en faveur du Barça. Encore une fois avec des espaces, Antoine a reçu une grande passe profonde de Messi, qui l’a laissé seul devant le gardien de but. L’attaquant a franchi le ballon de manière décisive, mais ce qui semblait finalement le but a fini par partir par millimètres, touchant le poteau du but de la Juve. À trois minutes de la fin, l’affiche montrait le numéro de Griezmann, qui sortait en récupérant des sensations mais toujours démenti avec le but dans ce nouveau Barça.