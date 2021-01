Il Athlétique gagné par 2-3 à Barcelone à la fin de Supercoupe d’Espagne et les habitants de Bilbao ont emporté le trophée de l’Andalousie au Pays basque. Un titre que les culés voulaient, surtout Griezmann, qui a raté une occasion en or de remporter le premier en tant que footballeur culé, l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de quitter l’Atlético de Madrid.

Dans la première saison que Antoine Griezmann Il a joué pour Barcelone l’année dernière, l’équipe du Barça est restée vierge. Il a commencé la campagne avec Ernesto Valverde et fini avec Quique Setien sans qu’aucun d’eux ne puisse décrocher un titre. Cela signifiait qu’après plus d’une décennie, les Catalans pas un seul alirón après les coups sonnaient comme celui de la Ligue des champions contre le Bayern, le retour du Real Madrid après confinement et élimination en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético.

Cette semaine, une nouvelle opportunité a été présentée à Antoine Griezmann pour soulever son premier trophée en tant que joueur du Barça, mais le Athlétique cela a emporté ce rêve. Le Français est passé inaperçu en demi-finale contre la Real Sociedad, un affrontement au cours duquel, lors des tirs au but, il a envoyé le sien au troisième amphithéâtre. Malgré cela, Riqui Puig a marqué la cinquième et décisive pénalité maximale pour obtenir le billet de l’équipe de Ronald Koeman vers la fin du Supercoupe d’Espagne.

En finale, une excellente version de Antoine Griezmann. Il a dépassé le sien, mais De Marcos a rapidement égalisé le match. Encore une fois, le Français a vu le but et l’a fait 2-1, mais le but de Asier Villalibre et Iñaki Williams dans les heures supplémentaires, ils ont tué un Barcelone et un Grizzi qui devra continuer à attendre pour revenir sur le chemin des titres. Et est-ce que l’avant de Macon n’obtient rien du tout. Quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Arda Turan, mais le Turc a remporté des trophées.

Devant Antoine Griezmann il y avait une vieille connaissance: Raul Garcia. Le milieu de terrain de l’Athletic et le Français ont coïncidé dans le Athlète de Madrid, où en 2014 ils ont réussi à soulever ensemble la Super Coupe d’Espagne, dans son ancien format, contre le Real Madrid. Au match aller, qui était de 1-1, l’attaquant espagnol a marqué, tandis que dans le match retour les rojiblancos ont prévalu au Vicente Calderón 1-0 à son éternel rival grâce à un but de Mandzukic, dont l’assistance était du désormais footballeur de la Barcelone.

Face à cette situation, les fans de la Athlète de Madrid ont fait usage des réseaux sociaux après le match pour montrer leur joie de la victoire de Raul Garcia et montrez aussi votre euphorie à la défaite de Antoine Griezmann. La raison a à voir avec la façon dont les deux ont quitté le club de matelas, quelque chose qui est encore très présent dans la mémoire de la paroisse de rojiblanca.

Des adieux très différents

Alors que Raul Garcia dit au revoir à Athlète de Madrid entre les larmes pour commencer une nouvelle aventure dans l’Athletic, Griezmann Il est sorti jouer pendant trois ans avec les fans spéculant sur son avenir. Le milieu de terrain espagnol, un homme très important pour lui Cholo Simeone, Je voulais plus de minutes. Malgré son importance dans l’équipe, il n’était pas le partant incontesté, alors quand on lui a présenté l’option de l’équipe de Bilbao, il a respectueusement demandé à partir – la saison avait déjà commencé – ce que l’entraîneur argentin, en signe de gratitude, a accepté sans problème.

Antoine Griezmann et Raúl García.

Une sortie très différente de celle qu’il a eue Griezmann. À l’été 2017, il n’a pas précisé s’il continuerait Athlète de Madrid et il s’est laissé aimer par d’autres équipes. En 2018, il a publié le documentaire désormais mythique dans lequel il a révélé s’il resterait dans la métropole ou accepterait la proposition de la Barcelone. Et en 2019, il a accepté la nouvelle offre de l’équipe de culé et a dit au revoir au club de matelas avec une simple vidéo avant qu’une guerre juridique n’éclate sur la valeur de sa clause.

Cela a causé de nombreux fans de la Athlète de Madrid n’hésitez pas à vous positionner du côté de Raul Garcia à la fin de Supercoupe d’Espagne. L’ancien colchonero a également remarqué le soutien de ses anciens fans lors des demi-finales du tournoi lorsque le Athlétique Le Real Madrid a été mesuré et le footballeur né en Navarre a marqué les deux buts que les hommes de Marcelino valaient pour se présenter dans une finale qu’ils finiraient par gagner.