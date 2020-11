Avec 11 points, le produit de trois victoires, deux nuls et trois défaites en huit matches disputés, Barcelone est dans la case 13 de la Ligue espagnole, signant ainsi un début de saison très disputé.

Bien que les Catalans aient deux matchs de moins, les critiques envers les joueurs, les entraîneurs et les managers n’ont pas cessé de sonner, et le fait est que la performance sur le terrain n’a pas été la meilleure, à tel point qu’il y a déjà des indications vers certains footballeurs pour la récession sportive.

Justement, l’un de ces joueurs critiqués est le Français Antoine Griezmann, qui en plus de ne pas vivre son meilleur moment, a été au centre de l’actualité en raison des déclarations de personnes proches de lui, qui ne se sont pas senties assez bien dans l’environnement. Catalan et qui ont remis en question sa relation avec le capitaine de l’équipe, Lionel Messi.

“J’ai dit dans ma présentation avec le FC Barcelone que je ne voulais pas parler à l’extérieur, mais sur le terrain, mais je pense qu’il est temps de remettre les choses à leur place. Je supporte les choses et les commentaires depuis longtemps et j’en ai assez dit.”

“Je veux démontrer. Et je veux que les gens sachent que je n’ai aucun problème avec qui que ce soit et que je me concentre juste à faire de mon mieux. “ a déclaré l’attaquant dans un dialogue qu’il a eu avec Jorge Valdano.

Griezmann a expliqué qu’il entretenait de bonnes relations avec Lionel Messi, assurant que la puce “ va mourir avec lui ” depuis son arrivée sur le campus en 2019.

«J’ai parlé avec Leo quand je suis arrivé et il m’a dit que lorsque j’ai rejeté la première fois (l’offre de Barcelone), il a merdé, ça faisait mal parce qu’il avait fait des commentaires publics et à la fin j’ai dit non. Mais il m’a dit que depuis que je suis dans son équipe, il allait mourir avec moi et c’est ce que je remarque tous les jours “.

Concernant sa performance avec le club, l’attaquant a assuré que le contexte dans lequel son arrivée a eu lieu n’a pas été plus favorable et qu’il lui faut encore du temps pour finir de s’ajuster.

«En un an et demi, j’ai eu trois entraîneurs. Très difficile lorsque vous arrivez à Barcelone, d’un club au style contraire (Atlético de Madrid) et que vous avez trois entraîneurs avec une pandémie de quatre 4 mois presque sans jouer … C’est difficile et bien sûr j’ai encore besoin de temps pour m’adapter à mes coéquipiers et eux à moi. Et encore plus avec trois autocars et trois systèmes différents “.

«Si j’ai été signé, c’est parce qu’ils croient que je peux aider et si je suis venu, c’est parce que je pense que je peux aider. Mais pour moi, pas comme le veut le gène, ne pas marchander cinq défenseurs, mais avec du travail », at-il conclu.