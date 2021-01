Antoine Griezmann il sourit à nouveau devant le Grenade. L’attaquant français a participé activement à la victoire 0-4 de Barcelone contre l’équipe nasride avec un doublé, ce qui ajoute au bon match contre lequel il a joué. Athlétique, bien que San Mamés Il a été laissé sans mouillage mais il a donné Leo Messi dans le dernier but du match.

L’attaquant de Macon semble recommencer à aimer le football. Antoine Griezmann a été beaucoup remis en question depuis son arrivée à Camp Nou en échange du 120 millions d’euros qu’est-ce qu’il a payé Barcelone au Athlète de Madrid. Le Français est arrivé avec le groupe superstar, mais jusqu’à présent il n’a pas su trouver une régularité qui lui permettrait de donner au culé club toute la qualité qu’il a dans ses jambes.

Depuis le début, la relation avec Leo Messi cela a fait des ravages. L’Argentin ne l’a pas soutenu sur le terrain, ce qui se reflète dans les statistiques. Alors que Antoine Griezmann Il cherchait et insista pour jouer avec le Rosario, le culé ’10’ passé de son partenaire. En plus de son association nulle avec l’Argentin, El Principito avait également besoin de s’adapter à un nouveau style, très différent de celui de l’Argentin. Cholo Simeone. Il devait d’abord le faire avec le Ernesto Valverde, puis, après le limogeage de Txingurri, avec Quique Setien et, maintenant, depuis l’été, à la philosophie de Ronald Koeman.

Le goût qu’ils ont a également influencé Antoine Griezmann et Messi pour se déplacer dans la même zone. Tous deux sont des footballeurs qui rejettent la statique et préfèrent être en mouvement continu, offrant un soutien, demandant le ballon, recherchant un espace à travers lequel créer une occasion, etc. Pendant de nombreux matchs, ils se sont mis sur le chemin, mais maintenant le véritable partenaire de Leo est Pedri et cela pourrait aider le Français à fixer sa position un peu plus loin ou à vivre sur l’aile gauche à la recherche du Rosario ou des îles Canaries pour le trouver.

Cela n’a pas été facile pour un Antoine Griezmann qui sourit depuis quelques semaines. Ce bonheur est également en ligne avec les résultats de l’équipe, qui a déjà remporté trois jours consécutifs dans le Ligue de Santander, quelque chose qu’ils n’avaient pas réalisé dans tout ce qui a été joué dans le championnat national. Il Barcelone a donné un changement radical et il y a quelques semaines pour être plus proche de la baisse que les positions de Ligue des champions, celles de Ronald Koeman ils ont déjà trois points de retard Real Madrid. Du Athlétique, leader, à quatre, bien que les colchoneros aient trois matchs de moins.

L’avenir de Griezmann dans le Barcelone Ce n’est pas tout à fait clair. Les problèmes économiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur le club, d’autant plus si Leo Messi a fini par se renouveler. Son salaire élevé ne se justifie pas avec sa performance sur le green et la spéculation a commencé avec son éventuel départ, également marqué par la décision de Ronald Koeman signer Memphis Depay. D’autre part, sa continuité pourrait également être confirmée si le “ 10 ” du Barça part, Antoine devant assumer les gallons d’être la star en attaque d’une équipe qui voit aussi comment Pedri ou Ansu Fati ils viennent piétiner.

Lors du dernier match contre Grenade, dans lequel Antoine Griezmann a fait un doublé dans la victoire 0-4 au Nouveau Los CármenesOn pouvait le voir souriant et en train de faire l’une de ses célébrations de danse typiques. Le Français a besoin de s’amuser et il recommence. Ce bonheur, comme il l’a expliqué à plusieurs reprises, ne dépend pas seulement des buts, mais il le fait aussi en aidant, en descendant défendre, en volant des balles, etc. Maintenant, avec une demi-saison à venir plus le Champions, Copa del Rey et Super Coupe d’Europe, Macon fait face à quelques mois qui pourraient être décisifs pour son avenir.