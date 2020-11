Romain Grosjean, après être sorti de la voiture en feu. Movistar +

Le pilote français Romain Grosjean (Haas) se dresse “bien” et hors de danger après avoir subi un grave accident au début de Grand Prix de Bahreïn, avant-dernière citation de Coupe du monde de Formule 1, dans laquelle sa voiture s’est écrasé dans les garde-corps, divisé en deux et englouti dans les flammes.

La piste de Sakhir a retenu son souffle dans peut-être l’accident le plus grave de ces dernières années au «Grand Cirque», qui s’est miraculeusement terminé sans malheur. Au premier tour de course, la voiture du pilote français Il a joué avec le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri) et s’est écarté de sa trajectoire pour aller directement au garde-corps à grande vitesse.

À l’impact, la voiture était fendue en deux alors que les roues sautaient dans les airs, et une explosion a alarmé tout le monde sur le circuit de Bahreïn. Les très longues minutes d’incertitude se sont terminées lorsque les images télévisées ont montré Grosjean sain et sauf, et le silence contenu a été rompu par les applaudissements de tous ceux présents dans les stands.

Grosjean est sorti des flammes après 27 secondes grâce à un espace vital entre le garde-corps et la voiture. “C’était horrible. Romain est sorti de la voiture et va bien”, a confirmé Haas. Ainsi, le Français, visiblement “abasourdi”, a été transféré par hélicoptère à l’hôpital pour y subir quelques tests, bien qu’apparemment il n’en souffre que “brûlures aux mains et aux chevilles“.

