Le pilote français Romain Grosjean (Haas), victime d’un grave accident au Grand Prix de Bahreïn la semaine dernière, ne pourra pas participer au dernier rendez-vous du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix d’Abu Dhabi, et il ne pourra pas dire au revoir sur la piste à l’équipe américaine, dans laquelle il ne continuera pas la saison prochaine.

De plus, Haas F1 Team a confirmé que le Brésilien Pietro Fittipaldi, petit-fils du double champion du monde Emerson Fittipaldi et remplaçant actuellement Grosjean au Grand Prix de Sakhir, conduira à nouveau sa voiture le 13 décembre à Abu Dhabi, participant avec le danois Kevin Magnussen.

Alors que, Grosjean reviendra en Suisse de Bahreïn pour un traitement de récupération des brûlures qui a souffert sur le dos de ses mains lors du Grand Prix de Bahreïn dimanche 29 novembre.

“C’est une grande tristesse de ne pas pouvoir disputer ma dernière course à Abu Dhabi et être là avec l’équipe. Avec mon médecin, nous avons tout essayé pour récupérer et soigner ma main, mais le risque de courir est trop grand pour ma récupération. et ma santé. Nous avons pris la décision de ne pas courir, et c’est l’une des plus difficiles de ma vie, mais l’une des plus sages. L’équipe va me manquer, mais je les soutiendrai comme toujours », a déclaré Grosjean.

Chef d’équipe Guenther Steiner, il a regretté que le Français va rater sa dernière course avec Haas. “Mais nous sommes tous d’accord pour dire que la meilleure décision doit être prise pour sa récupération. Romain a fait preuve d’un courage exceptionnel et d’un esprit incroyable ces derniers jours. Nous savons à quel point il voulait pouvoir revenir en VF-20 à Abu Dhabi, et nous aurions aimé le faire. que c’était le cas », dit-il.

“Romain a cru en notre projet de Formule 1 depuis le début, il a promis de conduire pour nous avant même que nous construisions une voiture. Son travail acharné nous a aidés à réaliser cette jeune équipe en Formule 1. Nous serons toujours reconnaissants pour sa foi et son engagement. Ce sont ces qualités, votre dynamisme et votre ambition, qui, j’en suis sûr, vous aideront dans votre rétablissement. Au nom de Gene Haas et en mon nom, avec tous les membres du Haas F1 Team, nous souhaitons le meilleur à Romain », a-t-il conclu.

Lors du Grand Prix de Bahreïn, la voiture du pilote français est entrée en collision avec celle du Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri) et il a dévié de sa trajectoire pour aller droit au garde-corps à grande vitesse. À l’impact, la voiture a été engloutie dans une flamme de feu, fendue en deux, tandis que les roues volaient dans les airs. Grosjean est sorti du feu après 27 secondes et a été admis à l’hôpital avec des brûlures aux deux mains.