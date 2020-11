C’est l’une des images sportives de l’année. Romain Grosjean a réussi à abandonner son Haas après que la voiture s’est écrasée dans les ailes après le virage 3 et a pris feu. Le pilote français a été transporté à l’hôpital après avoir subi quelques brûlures mineures dans un accident qui restera dans l’histoire de la Formule 1.

MISE À JOUR: Par mesure de précaution et pour une évaluation médicale ultérieure, Romain sera transporté à l’hôpital. # HaasF1 #BahrainGP – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 29 novembre 2020

Son équipe, Haas, a mis à jour les informations sur le statut du pilote au fil des minutes. Après l’accident brutal, l’équipe a publié sur son compte Twitter qu’il était hors de la voiture et qu’il allait bien, bien qu’ils aient reconnu que «c’était horrible». Plus tard, Haas a publié plus de détails sur Grosjean: ‘Romain a quelques petites brûlures aux mains et aux chevilles, mais il va bien autrement. Il est avec les médecins en ce moment».

MISE À JOUR: Romain a quelques brûlures mineures aux mains et aux chevilles mais sinon il va bien. Il est avec les médecins en ce moment. # HaasF1 #BahrainGP – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 29 novembre 2020

Enfin, l’équipe a confirmé que Romain Grosjean devait être transféré à l’hôpital par précaution: «Par mesure de précaution et pour une évaluation médicale complémentaire, Romain sera transporté à l’hôpital.». Le directeur de Haas F1 Team, Guenther Steiner, a fourni de plus amples informations à ce sujet: ‘Romain va bien. Je ne veux pas faire de commentaire médical, mais j’ai eu des brûlures mineures aux mains et aux chevilles. De toute évidence, il tremble … »A déclaré Steiner, qui en a profité pour remercier le magnifique travail des personnes qui sont venues à son secours:« Je tiens à remercier les équipes de secours, qui sont très rapides.

A la sortie du troisième virage, Romain Grosjean a perdu le contrôle de la voiture et a percuté les protections. Immédiatement après la collision, la voiture a commencé à brûler et toute la Formule 1 a craint le pire. Dans des images spectaculaires, on pouvait voir le Français sortir de la voiture en feu pour lui sauver la vie.

pic.twitter.com/8T2JmlqaaQ – Mattzel89 (@ Mattzel89) 29 novembre 2020

Selon la chaîne COPE, le Dr Ian Roberts l’a aidé à sortir de la voiture, allongé sur lui pour qu’il ne brûle pas. En tout, le conducteur a passé 27 secondes dans une voiture complètement en feu. Par précaution et par crainte d’avoir une blessure grave, Grosjean a été transporté à l’hôpital.

Améliorer la sécurité en F1

Dans un autre temps, un accident de cette ampleur se serait soldé par une tragédie en Formule 1. L’amélioration de la sécurité a été considérable au fil des ans, quelque chose qui s’est encore renforcé après le terrible décès en 2014 de Jules Bianchi. En fait, c’est probablement ce qui a sauvé la vie de Grosjean ce dimanche. le Halo, un système de sécurité qui protège le pilote avec trois barres flexibles en titane, aurait pu être la clé de cet accident. C’est un système qui a été mis en place après la mort de Bianchi, malgré le fait que la Formule 1 l’avait en tête pendant des années auparavant, selon la FIA.

Dans les prochaines heures, il y aura plus de détails sur l’état de santé de Romain Grosjean, qui a été transporté à l’hôpital pour analyser ses coups et écarter des blessures graves.