Jeudi 26 novembre 2020, p. a46

Avec un but de Cristian Calderón, Chivas a profité de la série des quarts de finale du tournoi Guardianes 2020 après avoir battu l’América 1-0 dans la classique nationale, ce mercredi lors du match aller joué au stade Akron, qui présentait le présence de près de sept mille fans et où une minute de silence a été observée en l’honneur du récemment décédé Diego Armando Maradona.

Dans la première partie du match, la performance du gardien de but rojiblanco Raúl Gudiño a été cruciale pour son équipe, car grâce à ses réactions opportunes, il a réussi à garder son but intact malgré les multiples attaques des azulcrèmes Henry Martín et Giovani dos Santos.

L’une des occasions de marquer les plus claires pour les Eagles s’est produite à la 28e minute, lorsque Martín a pris la tête dans la zone; cependant, le gardien de but de Chivas a réussi à dévier le ballon avec un swat.

Les élèves de Víctor Manuel Vucetich ont répondu par quelques tirs de l’extérieur de la zone; cependant, aucune des deux équipes n’a réussi à blesser son rival avant d’aller se reposer.

En seconde période, Guadalajara est sorti prêt à affirmer son statut local et a rapidement commencé à générer des arrivées dangereuses; cependant, ses tirs ont échoué. C’est alors que le barreur de rojiblanco a décidé de donner plus de dynamisme à son équipe et a inscrit Oribe Peralta et Chicote Calderón à la place d’Ángel Zaldívar et Fernando Beltrán, à la 54e minute.

L’entraîneur d’Azulcrema Miguel Piojo Herrera a imité son homologue peu de temps plus tard et a apporté des modifications à son alignement, envoyant Federico Viñas, Nicolás Benedetti et Fernando González sur le terrain pour remplacer dos Santos, Martín et Santiago Cáseres, respectivement.

Cependant, la modification rouge et blanche a été celle qui a eu le meilleur effet, car à la 81e minute, Calderón était encouragé à tirer de loin et avec un fierrazo avec la jambe gauche, il a réussi à battre le gardien azulcrema Guillermo Ochoa pour signer le 1-0 en faveur de Chivas.

Dans les dernières minutes, les deux entraîneurs ont de nouveau fait des changements. El Piojo a éliminé Jesús Escoboza et Luis Fuentes pour mettre Andrés Ibargüen et Paul Aguilar, tandis que Vucetich a inscrit Antonio Briseño au lieu d’Antuna, mais aucune équipe n’a réussi à percer le but opposé. La série sera définie samedi prochain au stade Azteca.