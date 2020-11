▲ Joseline Montoya en rouge et blanc tourne devant la marque de Paola López de Hidalgo Photo Twitter @ChivasFemenil

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 3 novembre 2020, p. a11

Chivas a remporté une importante victoire 2-1 sur Tuzas del Pachuca pour s’imposer dans les premières places. Après 13 dates de la Liga Mx Femenil, les Guadalajara sont à la quatrième place avec 32 points, tandis que l’Hidalgo est à la traîne avec 22 points.

Dans un affrontement de niveau au stade Akron, les deux équipes ont cherché le meilleur de leur répertoire et dans la partie complémentaire il y a eu un duel de stratèges. Édgar Chore Mejía et la visiteuse Eva Espejo ont fait les cinq changements autorisés, mais les Gophers semblaient perdre leur position avec tant de mouvement.

C’était à peine la 8e minute que Joseline Montoya ouvrait le score en faveur des locaux avec un puissant pied gauche de l’extérieur de la surface, qu’il plaçait dans le coin supérieur droit. Les visiteurs n’ont pas fini d’accuser le coup lorsqu’ils ont encaissé le deuxième but.

Le gardien Paola Manrique a fait un mauvais dégagement à la 12e minute, les rojiblancas ont récupéré le ballon et la passe est revenue à Christian Carolina Jaramillo, qui a envoyé un tir bien placé pour le 2-0.

Pachuca n’a pas tardé à réduire. A 16 ans de l’action, Karla Nieto a pris un tir direct qui est entré dans la barre transversale.

Au stade olympique Benito Juárez, América, bien qu’elle ait raté un penalty, n’a eu aucun problème pour battre la Ciudad Juárez Bravas 1-0 et est restée dans la cinquième étape, avec 27 points. Les lignes de bordure ajoutent 10 et sont en position 14 du tableau général.

À la 15e minute, le siffleur a marqué un penalty douteux; la faute était sur Janae González, qui était en charge de la charge, mais le tir est allé sur le côté gauche.

À la 40e minute, Casandra Cuevas a remporté un heads up contre le gardien Stefani Jiménez et a concédé le ballon près du poteau droit. Cuevas a dédié le but à Diana González, une joueuse décédée il y a un an.

Les Xolas ont réalisé leur premier triomphe et ont atteint six points après avoir battu San Luis 2-0, qui restait avec 10. Las Rayadas, en tant que locaux, a battu les Pumas 1-0 avec un but de Desiree Monsiváis et sont toujours sous-leaders avec 36 unités; les auriazules totalisent 21.