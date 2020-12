Mis à jour le 15/12/2020 à 17:13

Star-Lord est un personnage fictif qui apparaît dans Marvel Comics. Créé par Steve Englehart et Steve Gan, il est apparu pour la première fois dans Marvel Preview # 4. Fils de l’humain Meredith Quill et du Spartoi J’son, Peter Quill assume le rôle de Star-Lord, un policier interplanétaire. Dans le dernier numéro de la bande dessinée “Gardiens de la Galaxie”, il a été révélé que Peter est dans une relation bisexuelle polyamoureuse.

Marvel a confirmé que le personnage de Chris Pratt dans “Gardiens de la Galaxie” Il est bisexuel et polyamour. Dans le dernier numéro “Gardiens de la Galaxie: Je ferai de vous un Star-Lord # 9”, écrivain Al Ewing Plongez dans l’espace de la sexualité cowboy, qui se lance dans une relation bisexuelle et polyamoureuse avec un couple formé par les personnages Aradia et Mors.

À ce stade de l’histoire, Star-Lord est piégé sur une planète appelée Morinus, où il rencontre deux humanoïdes, Aradia et Mors, et finit par nouer une relation avec eux deux. La bande dessinée montre les trois personnages de la “Huitième Maison”, qui est la Maison de la Mort et de la Renaissance.

La bande dessinée montre la dévotion de Star-Lord à Aradia et Mors alors qu’ils partagent une salle de bain. Il leur dit: “Tu es ma maison” avant de se blottir avec eux deux dans l’eau. Selon ., la relation dure plus de 100 ans.

La conversation qui réécrit l’histoire de Star-Lord est la suivante:

«Cela fait plus d’une décennie», raconte Star-Lord à Aradia et Mors à propos de leur séjour à Morinus. «Il est temps d’accepter la vérité, Aradia. Morinus est ma maison ».

«Vous êtes ma maison», ajoute-t-il.

Les trois sont ensuite montrés dans un bain ensemble, comme le dit Star-Lord, “Merci de m’avoir accepté les gars”.

«Félicitations, Peter Quill», dit Mors. «Le vous-qui-étiez est fini. Vous êtes nouveau-né. Vous êtes prêt à apprendre nos voies », ajoute-t-il.

On ne sait pas si la sexualité du personnage sera incorporée dans la représentation de Pratt dans l’un des projets à venir chez Pratt. Univers cinématographique Marvel.

