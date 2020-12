Il reste très peu de chose pour celui que l’on attend Entretien de Jordi Évole avec Leo Messi, dans lequel le footballeur barcelonais pourrait donner des indices sur ce que sera son avenir à partir de l’été prochain. En ce moment, nous apprenons à connaître quelques détails d’une conversation qui sera télévisée dans son intégralité à partir de ce dimanche à 21h25 sur La Sexta.

Si récemment nous connaissions les sentiments de Leo Messi après l’été le plus compliqué de sa carrière, maintenant le programme a avancé ses déclarations sur deux grands entraîneurs qu’il a eu dans sa carrière, Pep Guardiola et Luis Enrique. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il choisit toujours Guardiola comme meilleur manager de sa carrière, Messi a félicité l’actuel manager de Manchester City: «Il a quelque chose de spécial. Comment il a préparé les matches, à la fois défensivement et pour attaquer … Il vous a dit exactement où était le match et comment nous devrions attaquer pour le gagner», Déclare l’Argentin dans son entretien avec Jordi Évole.

Une autre réponse de # MessiÉvole dont on va parler.

Leo parle sans poils dans la langue de Guardiola et Luis Enrique.

Demain dimanche, 21h25. @laSextaTV

Une exclusivité de @delbarriotv

Lundi, rien d’autre ne sera discuté. pic.twitter.com/fxbqobD0Ys – Jordi Évole (@jordievole) 26 décembre 2020

«J’ai eu la “ malchance ” d’avoir Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Les avoir si suivis et si rapides l’ont beaucoup fait grandir dans le football et aussi dans la sagesse tactique », avoue Messi, qualifiant les deux entraîneurs de« meilleurs ».

Ce dimanche, Messi parlera de l’émission de Jordi Évole sur sa situation à Barcelone. La semaine dernière, le programme El Món de RAC1 a publié un petit aperçu de leurs déclarations: «La vérité est qu’aujourd’hui je vais bien. C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment l’été. Cela venait d’avant. Ce qui s’est passé avant l’été, comment la saison s’est terminée, le burofax et tout ça … ».

L’Argentin se sent motivé après un début de campagne difficile: «Puis je l’ai traîné un peu en début de saison. Mais aujourd’hui je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous, excité. Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau du club et de l’équipe, et tout ce qui entoure Barcelone est difficile mais j’ai hâte d’y être », déclare Leo Messi dans une conférence qui sera diffusée ce dimanche 27 septembre à 21:25 heures.