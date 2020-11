«Si vous êtes né entre 1980 et 2013 et que vous avez des doutes, appelez-nous… vous pouvez être le fils de Maradona». L’invective sarcastique s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux – ceux qui passent leur vie en feu – après en mars de l’année dernière Matías Morla, L’avocat personnel de Diego, a publiquement confirmé qu’El Pelusa reconnaîtrait trois nouveaux enfants de deux femmes différentes conçues à Cuba. Avec eux, la progéniture reconnue de Maradona est passée à huit. Huit enfants, huit. Un jour après sa mort, ces trois descendants cubains restent dans les limbes juridiques. Tout comme votre patrimoine. Ou le montant de sa fortune que tout le monde ne connaît pas.

La presse rose d’Argentine Il se frottait les mains à ce moment-là et a commencé à signaler que la décision de Maradona avait poussé ses deux premières filles à Dalma et Gianinna, disons juste assez. Né de son mariage avec Claudia Villafañe, la première femme de sa vie mais pas la seule, elles en avaient assez, même si Giannina, reine de la posture sur les réseaux sociaux, l’a prise comme une blague sur Instagram. “Il y en aurait trois de plus pour l’équipe de 11”.

Au-delà de ses enfants reconnus, Diego Armando Maradona est toujours sollicité pour plus de paternité. Au moins deux autres affaires sont toujours en attente de la décision judiciaire finale. Maintenant que Diego nous a quittés, commence la bataille pour son héritage, dont personne ne connaît la vraie valeur, mais qui pourrait être diluée parmi tant de personnes aspirant à une part du gâteau.

Et que dans l’une de ses cornes habituelles, Maradona a menacé de déshériter Dalma et Giannina pour avoir critiqué l’une de ses dernières relations amoureuses, celle qu’il a eue avec la jeune femme Rocío Oliva, qui n’a même pas été autorisé à entrer dans le sillage d’El Pelusa avec le reste de la famille et des amis.

Aurait pu être plus riche que la Jordanie

Avec une autre tête, Diego Armando Maradona devrait léguer un héritage similaire à celui de Michael Jordan ou Tiger Woods. Mais ce ne sera pas le cas. Diego a été ruiné plusieurs fois, les mêmes qu’il voulait jeter sa vie par-dessus bord, on ne sait donc pas à combien s’élève sa fortune.

Il est vrai que Diego Armando Maradona a obtenu des cadeaux luxueux et des contrats de plusieurs millions de dollars dans son aventures exotiques en tant que coach et manager dans des pays aussi opaques que les Émirats arabes unis, la Biélorussie et le Sinaloa mexicain. Sans parler de l’argent récolté sur les droits d’exploitation de son image et des revenus de ses sponsors publicitaires tels que Hublot ou Le Coq Sporfif.

La guerre, parfois froide et parfois chaude, que Maradona a entretenue au cours de sa dernière année de vie avec Dalma et Gianina, ses filles préférées (pour quelque chose dont il se faisait tatouer les noms sur chaque bras), a commencé le 30 octobre 2019, le même jour que Diego a eu 59 ans. El Pelusa l’a célébré chez lui avec Gianinna, plusieurs amis et celui qui jusque-là était son partenaire romantique depuis 2013, Rocío Oliva, qui en 2014 a dénoncé Maradona pour l’avoir frappée, une agression qu’elle a même enregistrée en vidéo.

La presse rose d’Argentine raconte qu’après cette fête, Gianinna, qui n’a jamais enduré Rocío Oliva, qu’elle considérait comme un exploitée pour se rapprocher de son père, a publié des phrases inquiétantes sur Instagram sur la façon dont elle avait vu Diego le jour de son anniversaire: “Ils le tuent à l’intérieur sans qu’il s’en rende compte”, «Ils l’avaient plâtré, sinon impossible d’apprivoiser la bête» ou «prier pour lui» étaient quelques-uns des mots que Gianinna a écrits sur l’état de santé de Maradona.

La tension du clan Maradona

La tension familiale dans le clan Maradona il mijotait depuis En 2015, Diego a dénoncé Claudia Villafañe devant la justice, qu’il a accusé de fraude et d’appropriation d’une partie de ses biens personnels. Maradona et Claudia avaient officiellement signé leur divorce en 2003, mais leur ex continuait à partager des affaires avec Diego, en plus d’être son principal soutien personnel dans ses rechutes constantes dues à sa toxicomanie.

Plusieurs jours après les messages de Gianinna l’année dernière, Maradona a mis en ligne une vidéo sur Instagram qui a alimenté la controverse: “Et j’attends qu’ils me rendent tout ce qui est à moi”. Dans l’enregistrement, il a insisté sur le fait qu’il était «en très bonne santé». «Je ne meurs pas du tout», dit-il. «Je ne sais pas ce que voulait dire Gianinna. En vieillissant, ils se soucient plus de ce que vous laissez que de ce que vous faites; et je dis à tout le monde: je ne vais rien vous laisser, je vais en faire don, je vais donner tout ce que j’ai géré dans ma vie », a conclu Diego.

Comment une part légitime de l’héritage de Maradona correspond aux enfants selon la loi argentine (similaire à l’espagnol), la seule façon pour Maradona de les laisser sans rien aurait été de faire don de sa fortune de son vivant ou de la dépenser. Le premier ne l’a pas fait et le second est inconnu. Les huit enfants reconnus – en l’absence de la situation des trois descendants cubains – seraient de six femmes différentes et de trois nationalités: Dalma, Gianinna, Jana et Diego Fernando (Argentine); l’Italien Diego Jr.; et les Cubains Joana, Lu et Javielito.

La guerre pour l’héritage de Maradona ne fait que commencer. Et ça va pour le feuilleton. À l’époque.