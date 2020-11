Malgré le fait que les premières équipes de la Coupe du monde des constructeurs auront moins de jetons pour améliorer leur voiture pour la saison prochaine, la dotation économique et le prestige qui vient d’être dans une position plus avancée qu’une autre, a conduit à une bataille féroce entre Renault, McLaren Oui Point de course. Pour l’instant, à côté de Mercedes, qui a déjà atteint mathématiquement ce qui sera son septième titre consécutif, se trouvent Taureau rouge avec 226 points et Renault avec 135. Cependant, McLaren et Racing Point ont 134 points et visent à clore la saison de la meilleure façon possible.

“La lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs est extrêmement serrée, avec un seul point qui nous sépare de nos rivaux. Je ne me souviens pas d’une bataille plus féroce ces dernières années. Nous ne pouvons nous permettre de rater aucune occasion et chaque session du week-end est importante. Tirer le meilleur parti de la voiture à partir de vendredi et entrer dans les qualifications peut faire une grande différence pour la course. Chaque petit détail peut avoir un impact et, avec seulement quatre courses restantes, nous devons rester concentrés », a souligné Carlos Sainz à cet égard.

La sixième équipe dans cette bataille est Ferrari avec 103 points, une équipe dans laquelle le pilote madrilène courra la saison prochaine. Ferrari, qui recevra en principe plus de jetons que Renault, McLaren Oui Point de courseVous savez déjà à quoi vous allez utiliser ces cartes de développement. “Refaisons l’arrière de la voiture», A récemment révélé Simone Resta, responsable de l’aérodynamique. «De plus, l’arrière de la voiture sera affecté par les changements réglementaires que la FIA introduit pour réduire les appuis afin de limiter la charge sur les pneus. Du fait de ces changements, toutes les équipes perdront un certain nombre de points d’appui, et il sera essentiel de travailler pour récupérer le plus possible. Tout cela nous porte à croire que le domaine le plus important dans lequel dépenser des jetons de développement est l’arrière“, Il ajouta.

Plus d’argent pour Renault, McLaren ou Racing Point

Il convient de noter que même si Ferrari aura plus de jetons au départ, elle doit réduire un plus grand désavantage de puissance que ses rivaux. Et c’est que son moteur a 50 chevaux de moins que celui de Mercedes (qui est celui utilisé par Racing Point et celui que McLaren utilisera la saison prochaine) et 35 de moins que Renault. Il n’est donc pas surprenant que Renault, McLaren Oui Point de course sont plus concentrés sur la lutte pour la Coupe du Monde des Constructeurs que sur l’équipe italienne. De plus, pour Ferrari, l’argent rapporté par ce classement n’est pas si important puisqu’elle reçoit un bonus en tant qu’équipe historique pour avoir été dans le championnat depuis 1950, ce qui lui permet d’entrer plus que Mercedes de Liberty Media.