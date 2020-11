Oaxaca.- Les guerriers renforcent leur enclos avec l’arrivée des jeunes Luis Heredia et Gerardo Navarro, des Tecolotes de los Dos Laredos; l’équipe frontalière reçoit les services d’Irwin Delgado et de Luis Diego Rodríguez.

Luis Heredia.

Le droitier de 26 ans de Mazatlán, Sin; Il vient dans l’équipe de guerre pour renforcer l’enclos des releveurs pour la saison 2021 du LMB; Heredia a également la capacité de travailler comme partant, et même au début de sa carrière en 2011 quand il a été signé par les Pirates de Pittsburgh dans les ligues majeures.

Heredia a joué avec les Tecolotes de los Dos Laredos lors de la saison 2019, où il a travaillé comme relève dans un total de 26 matchs, où il a traversé les grèves contre un total de 16 rivaux et a culminé avec une ERA de 9,72.

En hiver, la droite appartient aux Venados de Mazatlán et Guerreros de Oaxaca sera la deuxième équipe du LMB pour le Sinaloan.

Gerardo Navarro

Le lanceur gaucher de 27 ans, né à Mazatlán, Sinaloa, est le nouveau lanceur Guerrero de Oaxaca pour la saison LMB 2021; Navarro est un lanceur situationnel pour gaucher, avec un bras gaucher très fort et résistant.

Navarro a été signé en 2013 par l’organisation des Pirates de Pittsburgh, où il est resté aux États-Unis dans différentes ligues pendant un total de 3 ans, arrivant au Mexique avec les Reds of the Eagle of Veracruz en 2016 et plus tard avec l’organisation des Tecolotes de los Dos Laredos jusqu’en 2019.

Navarro a travaillé dans un total de 21 matchs en 2019, où il a lancé en 33 1/3 de manches, passant par des frappes contre un total de 19 adversaires et un WHIP de 1,66.

Luis Heredia et Gerardo Navarro feront rapport avec le manager Erik Rodríguez et avec l’équipe de la première semaine à la pré-saison 2021, date qui sera annoncée plus tard.

La directive militaire, remercie Irwin Delgado et Luis Diego Rodríguez pour leur livraison à chaque match, qui passent à l’organisation frontalière; Delgado a été membre de l’équipe d’Oaxaca pendant 7 ans, où il a atteint plus de 700 retraits au bâton dans toute sa carrière.

Fiche technique:

Nom: Luis Eduardo Heredia

Date de naissance: 10 août 1994 (26 ans)

Lieu de naissance: Mazatlán, Sinaloa.

Poids: 113 kg

Hauteur: 1,96 cm

T / B: D / D

Position: lanceur

Fiche technique:

Nom: Gerardo Navarro

Date de naissance: 23 août 1993 (27 ans)

Lieu de naissance: Mazatlán, Sinaloa.

Poids: 90 kg

Hauteur: 1,88 cm

T / B: Z / B

Position: lanceur