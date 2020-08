Guerriers ou rois échanger contre Joel Embiid?

Les Philadelphia 76ers ont été balayés sans cérémonie par les Boston Celtics au premier tour des Playoffs NBA de cette année. Un jour après leur dernière défaite de l’année, l’entraîneur-chef Brett Brown s’est vu montrer la porte.

Maintenant, la question est: qui le suivra?

Philly a deux vedettes de renom sur la liste: Joel Embiid et Ben Simmons. Jusqu’à présent, les deux hommes ne se sont pas réunis comme beaucoup l’avaient espéré. Cela a conduit à supposer que l’organisation ferait mieux de déplacer l’une et de construire autour de l’autre.

Bien que Simmons soit celui qui a été blessé et qui a raté les séries éliminatoires de cette année, il y a de bonnes raisons de le garder au-dessus d’Embiid. D’une part, il est plus jeune. Deuxièmement, il semble être le joueur le plus facile à construire. Et troisièmement, à long terme, Embiid est toujours considéré par beaucoup dans la ligue comme la plus grande responsabilité en matière de blessures.

HoopsHype s’est récemment entretenu avec quelques dirigeants de la Conférence Est. L’un d’eux avait l’impression que déplacer Embiid était la seule option logique.

«J’échangerais Embiid», dit-il. «Il est plus âgé et a des problèmes de blessures. Je pense qu’il est plus facile de se renseigner sur Simmons. Certaines équipes apprécient encore un joueur comme lui. Vous devriez essayer de trouver un jeune joueur avec un potentiel All-Star et un joueur de niveau débutant.

Un entraîneur de la Conférence Est a fait écho à ce sentiment.

«Je pense que vous échangez Embiid et transformez Simmons en quelqu’un comme Giannis (Antetokounmpo) ou Pascal (Siakam)», dit-il. «Ajoutez le tir, trouvez un centre bon marché mais terminez le match avec Horford au cinq et Tobias au quatre. Vous ne pouvez pas quitter Tobias ou Al de toute façon. L’ajustement de la liste ne fonctionne pas, et cela n’a pas fonctionné depuis le début de la saison. «

La valeur commerciale d’Embiid est actuellement très élevée. Contre Boston, le joueur de 26 ans a en moyenne 30 points, 12 rebonds, 1,5 interceptions et 1,3 bloc par sortie. Si les Sixers veulent le déplacer, c’est le moment.

Alors, quelles sont les destinations potentielles les plus probables?

Joel Embiid pourrait être échangé aux guerriers ou aux rois

Deux équipes sont au-dessus des autres lorsqu’il s’agit d’un éventuel accord Embiid.

Premièrement – les guerriers. Embiid conviendrait parfaitement à Golden State à la fois offensivement et défensivement. Il est un excellent passeur et jouerait bien avec Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green de ce côté du ballon. Défensivement, il est un excellent protecteur de jante, ce dont les anciens champions ont désespérément besoin de plus.

En termes de faisabilité, un accord est définitivement à faire. Tout ce que Golden State aurait à faire est de sortir et d’échanger contre un ancien combattant avec un gros contrat expirant comme Rudy Gay. Ensuite, l’organisation propose le deuxième choix global du repêchage de la NBA 2020, son premier joueur du repêchage de la NBA 2021, le choix protégé parmi les 3 premiers du Minnesota Timberwolves en 2021 et des pièces de rechange.

C’est une transaction qui pourrait fonctionner pour les deux parties. De toute évidence, Philly reculerait probablement légèrement l’année prochaine, mais ils l’ont quand même fait cette saison avec Embiid sur la liste. Simmons n’a que 24 ans. Construire autour de lui devrait être l’objectif.

Si un échange avec les Warriors ne se concrétise pas, un avec les Sacramento Kings pourrait le faire.

Tout accord pour Embiid devrait commencer avec la sélection globale n ° 12 de Buddy Hield, Marvin Bagley et Sacramento au repêchage de la NBA 2020. À partir de là, des ajustements mineurs devraient être apportés, mais ce serait l’essentiel.

Tout comme l’accord Warriors, c’est celui qui pourrait profiter à Philly à long terme à mesure que l’organisation se construit autour de Simmons.

Joel Embiid ne peut pas être échangé

Pour ce qui en vaut la peine, Adrian Wojnarowski ne semble pas penser qu’Embiid sera ému cet été.

«Je pense que les chances de [breaking up Simmons and Embiid] sont assez éloignés », a-t-il dit.

«Je pense toujours que s’ils veulent faire un changement d’entraîneur-chef, je pense qu’ils vont probablement permettre à un autre entraîneur de venir essayer de faire fonctionner ce partenariat. Ce sont encore de jeunes joueurs. La troisième série éliminatoire qu’ils ont eue ensemble, Simmons était absent et ne pouvait évidemment pas jouer dans cette série de Boston. Vous n’obtenez aucune valeur lorsque vous échangez des joueurs de cet acabit.

«Et rappelez-vous, ce sont tous les deux des joueurs sous contrat. Ils ne risquent pas de perdre quelqu’un dans le libre arbitre. … Je pense que vous continuerez à les voir essayer de construire autour de Simmons et Embiid. «

La NBA travaille évidemment sur certains problèmes en ce moment qui auront inévitablement un impact sur les futures projections du plafond salarial. Une fois ces problèmes résolus, cependant, les spéculations concernant le statut d’Embiid à Philly ne feront probablement que croître de plus en plus.

