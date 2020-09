La semaine 1 de la saison 2020 de la NFL débute jeudi et cette année se sent remarquablement différente en raison des ramifications imprévues de la pandémie COVID-19. Néanmoins, la ligue a pris toutes les précautions et mesures nécessaires, et nous allons voir un produit assez similaire à ce à quoi nous sommes habitués (sans fans présents). Cela signifie que nous continuerons à décomposer nos paris préférés, notre moneyline et nos paris sur / sous chaque semaine tout en intégrant un aperçu des données exclusives de BetQL, une plate-forme Web et d’applications qui simplifie le processus de recherche pour les parieurs sportifs en les équipant de mouvements de ligne en temps réel, paris de valeur du jour et tendances d’équipe significatives. Allons-y.

Toutes les données présentées sont celles du mardi matin. Vous pouvez suivre tous les mouvements de ligne de la NFL sur le tableau de bord de mouvement de ligne de BetQL.

Choix de paris de la semaine 1 de la NFL: choix de diffusion de la semaine

Ravens (-8) contre Browns

Lamar Jackson et les Ravens ont fait un énorme bond en avant la saison dernière. Jackson a remporté les honneurs de MVP 2019 et les Ravens ont en moyenne une marge de +13,7 en saison régulière, la meilleure note de toute la NFL. En conséquence, ils sont allés 10-5-1 contre l’écart et ont régulièrement fait exploser leurs adversaires.

Le modèle de BetQL donne à l’attaque de Baltimore une note «A» et à leur défense une note «A +» dans la semaine 1, par rapport à l’attaque «C +» et à la défense «C +» de Cleveland. Alors que les Browns étaient l’une des deux équipes à battre les Ravens lors de la saison régulière de l’année dernière (40-25 lors de la semaine 4), Baltimore s’est occupé des affaires 30-15 lors de la semaine 16 et est sur le point de dominer ce match.

Il n’y a aucune raison de supposer que Jackson and Co. ne continuera pas à dominer du côté offensif du ballon. L’équipe a ajouté le vétéran garde DJ Fluker et les recruteurs potentiels JK Dobbins (RB, Ohio State) et Devin Duvernay (WR, Texas) au mélange. Défensivement, ils ont ajouté le quintuple Pro Bowler Calais Campbell et le vainqueur du Super Bowl Derek Wolfe aux bords et ont sélectionné le secondeur polyvalent Patrick Queen lors de la première manche du repêchage 2020. Au dire de tous, c’est une équipe prête à se battre pour un Super Bowl une fois de plus.

Jusqu’à présent, 54% des paris publics ont été pariés sur les Ravens (selon le tableau de bord des choix de consensus de la NFL de BetQL).

Choix de paris de la semaine 1 de la NFL: choix de Moneyline de la semaine

Boucaniers (+150) chez Saints

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, les Buccaneers sont un peu différents de ceux de la saison dernière. En passant du quart-arrière le plus sujet aux erreurs (Jameis Winston) à l’un des quarts les plus sans erreur (Tom Brady), cette attaque des Buccaneers est absolument empilée. D’une ligne offensive améliorée (mise en évidence par le choix de première ronde Tristan Wirfs), à un champ arrière polyvalent (Leonard Fournette, Ronald Jones II, Ke’Shawn Vaughn), duo de receveurs dominant (Mike Evans, Chris Godwin) et bout serré qui attrape les passes groupe (Rob Gronkowski, OJ Howard, Cameron Brate), l’attaque de Tampa Bay devrait être fascinante à regarder.

Cependant, ne négligez pas la défense des Bucs. À mon avis, ils ont une chance d’être l’une des unités les plus dominantes de toute la NFL. La base 3-4 sera dirigée par Ndamukong Suh à l’avant tandis que Shaq Barrett, Lavonte David et Devin White constitueront l’un des corps de secondeurs les plus polyvalents et athlétiques de la ligue. Bien que le secondaire soit très jeune, ce sera leur deuxième année sous la direction du coordinateur défensif Todd Bowles, qui a transformé une pire défense de la ligue en 2018 en une très respectable immédiatement après avoir pris le relais la saison dernière.

Gardez également à l’esprit que puisque Brady s’occupe du football, ce groupe sera beaucoup plus reposé et impactant que lorsqu’ils ont dû prendre le relais en mauvaise position sur le terrain avec Winston sous le centre. Bien sûr, aller à la Nouvelle-Orléans et battre les Saints est toute une tâche, mais il est difficile d’ignorer le talent et les avantages de cette équipe de Tampa Bay, qui cherchera à envoyer un message en tant qu’opprimé lors de la semaine 1.

Choix de paris de la semaine 1 de la NFL: choix supérieur / inférieur de la semaine

49ers vs Cardinals: PLUS DE 47,5

Ces deux équipes se sont affrontées deux fois la saison dernière et les 49ers ont gagné les deux fois (28-25 et 36-26). Comme vous pouvez le voir, la défense n’était pas au premier plan dans les deux compétitions et les deux équipes ont marqué des points. Ce total est tout simplement trop faible compte tenu du fait que l’attaque de San Francisco devrait continuer à dominer et que le quart-arrière des Cardinals Kyler Murray devrait continuer à faire des améliorations au cours de la deuxième année sous la direction de l’entraîneur Kliff Kingsbury, surtout maintenant que le large superstar DeAndre Hopkins est là.

Arizona a pris des mesures pour améliorer sa ligne offensive dans le but de mieux protéger Murray cette saison – il était solide lorsqu’on lui a donné le temps de lancer le football l’année dernière. Ils devraient améliorer les 22,6 points par match qu’ils ont marqués dans leur attaque de raid aérien accéléré. Pendant ce temps, la maîtrise offensive de l’entraîneur des Niners Kyle Shanahan devrait continuer à s’appuyer sur les 29,6 points par match qu’il a créés l’année dernière. Ne soyez pas choqué si ce jeu se déroule et attendez-vous à ce que le dessus / dessous grimpe au fur et à mesure que la semaine avance.

