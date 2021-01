“Comme cette saison, notre objectif est de maintenir la catégorie”, explique Juan Carlos, le seul qui est resté au club depuis lors, depuis que Aitor Cañedo – qui a joué deux saisons au Galician Choco Sports Club – et Kike – après quatre saisons à Siero – sont revenus à Ceares cette année. “Chaque semaine, nous travaillons pour bien arriver au match de dimanche et une fois que nous avons atteint l’objectif, si nous pouvons continuer comme nous l’avons fait, tant mieux”, a ajouté le capitaine. “Nous n’avons aucune pression, car notre objectif est le salut”, notant que “à partir de ce moment-là, tout ce que nous obtenons est un prix pour nous, pour le staff technique et pour les supporters, qui ne peuvent pas profiter comme ils le devraient à cause du covid “.

C’est ainsi qu’Aitor Cañedo le voit également. “Notre avantage est que nous n’avons aucune pression, personne ne nous demande rienNous devons simplement nous amuser et dans la mesure où cela va », explique le défenseur,« nous travaillons, rivalisons, nous voulons gagner à chaque match, mais rien ne se passerait si nous ne gagnions plus avant la fin de l’année, et cela nous donne beaucoup de tranquillité d’esprit pour tout affronter. ».

Ce même message est signé par Kike. “On n’a pas de pression, à partir de cette base, tout ce qui vient, bienvenue”, explique le gardien, “l’année est très longue, et en plus ça, on ne sait pas si dans quinze jours ou demain ils vont nous fermer, comme ça Quoi on va jeu par jeu et on profite de tout ce qui vient».

C’est la formule principale, à ses yeux, pour rester en tête du classement. A cela s’ajoute que l’équipe est très impliquée. “Nous sommes une équipe qui concourt très bien”, évalue Aitor Cañedo, “nous ne sommes spécialistes en rien, mais nous sommes une équipe très sérieuse et nous obtenons de très bons résultats grâce à notre travail et celui des techniciens”. «Cette année, tout est tourné vers l’avenir», déclare Juan Carlos, «avec cette bonne dynamique, quiconque est sorti et doit entrer, c’est beaucoup plus facile, la marée vous pousse», qui loue que «nous sommes une équipe complète, le qui joue, joue et concourt et les résultats sortent ». Pour Kike, «c’est un mélange de tout, des bonnes vibrations dans le vestiaire au travail quotidien, ce qui permet à l’équipe de s’améliorer chaque jour». Cette bonne ambiance est précisément la plus grande similitude avec cette équipe qui a réussi l’exploit lors de la saison 2013-14. «C’est très important», concède le capitaine. “Cette bonne ambiance donne de nombreux points tout au long de la saison”confirme le portier. “La solidité du vestiaire est très importante, on est tous là parce qu’on le veut et ça se voit à l’entraînement, les gens viennent avec beaucoup d’envie, peu importe qui joue, l’équipe répond”, initie le défenseur. En ce qui concerne cette équipe, dans laquelle pratiquement tous les joueurs avaient entre 25 et 30 ans, au meilleur moment de leur carrière de footballeur, un changement est perceptible cette année. «Des gens avec beaucoup d’expérience se retrouvent en troisième, avec de jeunes joueurs qui nous donnent cette fraîcheur», analyse Juan Carlos.

Et si le message du «jeu par jeu» a imprégné les vestiaires, personne n’est refoulé pour se souvenir des moments vécus il y a plus de cinq ans. “C’est quelque chose que je souhaite à tous ceux qui jouent au football”, Remarque Juan Carlos, «arriver à Murcie pour le premier match, descendre du bus et voir deux autres bus pleins de monde applaudir est quelque chose d’incroyable, tout comme remplir deux stades à Murcie et Madrid, avec plus de Ceares que de là, ce sont des souvenirs qu’ils ne seront jamais effacés ».

C’est ainsi que Kike le revit également. “Pour les personnes qui ne sont pas des professionnels, qui font ça comme passe-temps et qui en aiment, voir toutes ces personnes qui nous accompagnent en voyage est incroyable”, explique le gardien de but: “Jouer un play-off est une fortune, voir tout le monde ceux qui vous soutiennent, c’est quelque chose que tout le monde devrait vivre ». Et, d’après les souvenirs, l’envie de le revivre. “La Cruz, et le club en général, est un environnement unique pour ces événements”, souligne Aitor Cañedo, “Si vous avez normalement tous les fans, imaginez-vous dans un play-off.” Une image qui pourrait être répétée à la fin de la saison.