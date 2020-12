Guilde contre. Les saints LIVE | EN DIRECT, ils se retrouveront lors du match aller des quarts de finale de la Copa Libertadores ce mercredi 9 décembre à 17h15 (heure péruvienne) au stade Arena do Gremio.

L’équipe Gaúcho terminera deux mois vendredi sans perdre un match, un temps au cours duquel elle a disputé 16 matchs (13 victoires, la dernière contre Vasco da Gama 4-0 dimanche). Cela, si le ‘Peixe’ ne le bat pas mercredi à Porto Alegre.

L’équipe de São Paulo garde l’honneur d’avoir été la dernière équipe à faire sortir le gaucho tricolore d’un terrain de football la tête baissée. C’était le 11 octobre, lors d’une victoire 2-1 à Vila Belmiro.

À ce moment-là, Gremio sortait d’une épidémie de coronavirus qui a empêché la participation d’une bonne partie des hommes qui s’aligneront dans le match de coupe. Et, en plus, les pièces qui le placent comme l’équipe qui joue le mieux au football au Brésil, aux yeux de son entraîneur, ne se sont pas encore engagées.

Où voir Guild vs. Santos pour la Copa Libertadores?

Fox Sports est le signal activé pour regarder le match de la Copa Libertadores qui présentera à Gremio le retour probable de Walter Kannemann, après avoir surmonté une blessure. Au cas où il ne serait pas à cent pour cent, le DT parierait sur la défense Tonhao.

Alors que Luiz Fernando retournait à l’entraînement et occuperait l’aile droite. Renato Portaluppi tournait à ses côtés. Luis Manuel Orejuela céderait la place à Victor Ferraz et Bruno Cortes à Diogo Barbosa. Leonardo, Paulo Miranda et Alisson sont toujours blessés.

Pour sa part, Santos a non seulement perdu la coupe invaincue lors du dernier match contre la Liga de Quito éliminée, mais il a également perdu son pilier défensif: Lucas Veríssimo. Le défenseur de 25 ans a demandé le retrait pour le match aller, affirmant que le club désapprouvait son transfert au Benfica au Portugal.

Veríssimo est le partant incontesté et sa sécurité l’a transformé en l’homme le plus important derrière. Sans lui ni le suspendu Luiz Felipe, Laércio accompagnerait Luan Peres. L’attaque serait à nouveau dirigée par Yeferson Soteldo, Marinho, Lucas Braga et Kaio Jorge.

Quelle heure est Guild vs. Santos pour la Copa Libertadores?

Mexique – 16h15

Pérou – 17h15

Colombie – 17h15

Équateur – 17 h 15

Bolivie – 18h15

Venezuela – 18h15

Argentine – 19h15

Chili – 19h15

Paraguay – 19h15

Uruguay – 19h15

Brésil – 19h15

Espagne – 23h15

Guilde vs. Santos: alignements possibles

Guilde: Vanderlei – Victor Ferraz, Geromel, Walter Kannemann, Diogo Barbosa – Matheus Henrique, Maicon – Luiz Fernando, Jean Pyerre, Pepê – Diego Souza.

Santos: John – Pará, Laércio, Luan Peres, Felipe Jonatan – Alison, Diego Pituca, Yeferson Soteldo – Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga.

