OAKLAND, Californie (AP) Dusty Baker a attendu que les Astros de Houston prennent même une petite pause, puis son club en a finalement eu quelques-uns.

Yuli Gurriel a réussi un bris d’égalité à la septième manche mis en place par une erreur d’Oakland, et les Astros ont battu l’Athletics 5-4 mardi pour diviser un double et mettre fin à une séquence de six défaites consécutives.

Dans le premier match, alors que les cendres des incendies de forêt à proximité tombaient à l’intérieur du Colisée, Khris Davis a réussi un circuit sur Zack Greinke, auparavant invaincu, pour aider les Athletics à gagner 4-2.

La scission a permis à l’AL West, en tête de 4 matchs et demi, de devancer Houston, deuxième.

”Il se sent bien. Nous avons encore une chance de dépasser ces gars-là ”, a déclaré Baker. “ Nous avons besoin de ces deux prochains matchs. ”

George Springer a atteint sur l’erreur de l’arrêt-court recrue Vimael Machin pour commencer le septième et a finalement marqué à la volée de Gurriel.

Oakland a chargé les bases contre Enoli Paredes (2-2) en sixième mais n’a pas pu capitaliser. Ryan Pressly a obtenu son huitième arrêt.

”C’est gros. Je pense que beaucoup de choses n’ont pas vraiment marché pendant ce voyage et c’est une très, très bonne équipe là-bas ”, a déclaré Springer.

JB Wendelken (1-1) a obtenu la défaite car l’enclos des relevés de A, généralement fiable, n’a pas pu le fermer.

Matt Olson a réussi un circuit de trois points pour les A, le 100e de sa carrière.

Les A ont joué en tant qu’équipe visiteuse dans le premier match pour la composition d’un report du 30 août après le résultat positif du test de coronavirus du lanceur Daniel Mengden. Oakland a raté quatre matchs en tout, dont trois à Seattle, ce qui a forcé le club à jouer trois matchs doubles en sept jours qui ont débuté mardi.

Dans le premier match, Robbie Grossman a réussi un doublé au sixième et Ramon Laureano a ajouté un simple RBI pour Oakland.

Davis a frappé un circuit en solo et un doublé de RBI dans un début rare face à Greinke.

Davis, le leader des circuits de la ligue majeure en 2018 avec 48, a cassé une séquence de 0 en 8 en jouant pour la première fois depuis le 26 août au Texas. Il a commencé le jour 3 pour 8 à vie contre Greinke avec un home run et un double.

«Pour un gars qui est une star comme lui pour ne pas avoir le type de temps de jeu, on pourrait penser qu’il vous mettrait une certaine pression, a déclaré le manager de A, Bob Melvin. ” Mais il ne le fait pas. Il fait tout sauf. Il est aussi axé sur l’équipe qu’un gars que nous avons ici. ”

Greinke (3-1) a accordé quatre points et sept coups sûrs en six manches. Il en a retiré six.

Il ne semblait pas préoccupé par les récents combats des Astros.

«Cela n’a pas d’importance, tout le monde participe aux séries éliminatoires, alors tout ira bien, a dit Greinke. «Si nous ne participons pas aux séries éliminatoires, nous ne méritions pas de participer aux séries éliminatoires. Nous avons toujours l’air bien dans ce cas. ”

Le partant de la première journée de A Frankie Montas (3-3), 0-2 au cours de ses trois précédentes sorties, a abandonné deux points sur six coups sûrs en cinq manches. Liam Hendriks a terminé pour son 11e arrêt.

Michael Brantley a frappé un circuit de deux points au cinquième pour Houston. Les Astros ont connu leur plus longue séquence de défaites depuis leur chute de sept de suite en juin 2019.

Le gaucher Mike Minor de New A a fait son premier départ avec Oakland dans le deuxième match après avoir été acquis du Texas la semaine dernière. Il a eu des ennuis dans le quatrième, lorsque les Astros ont fait une paire de marches chargées de bases et ont marqué sur le coup par coup de Carlos Correa.

UN VOYAGE À LA MAISON

Baker, qui a des maisons dans le nord de la Californie, a déclaré qu’il était “ très étrange ” de se rendre à Oakland au milieu des incendies de forêt.

«Je l’ai suivi à la télévision et chaque fois que je regarde, il y a un autre incendie», a déclaré Baker. ” Garçon, le monde est en mauvaise posture en ce moment. Je suis descendu de l’avion ici la première nuit et tu pouvais le sentir, le sentir dans l’air et tes yeux brûlaient. … On dirait que Mère Nature est en colère contre nous, la façon dont nous vivons, ou ne vivons pas, ou quoi que ce soit. J’espère juste que tout cela changera ici très rapidement. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Astros: Houston a activé 3B Alex Bregman de la liste des blessés de 10 jours. Il n’était pas dans la formation du match 2. Bregman a frappé deuxième dans le premier match pour essayer de lui faire autant de battes que possible «pour trouver son coup». Il a marqué 0 pour 3, frappant deux fois avec une marche. Bregman avait été mis à l’écart depuis le 19 août avec un tendon du jarret droit qu’il avait blessé ce jour-là au Colorado. … 2B Jose Altuve (entorse au genou droit) a couru en reprenant ses activités de baseball. «Il est sorti et a couru aujourd’hui et il avait l’air plutôt bien, il avait l’air vraiment bien en fait, a dit Baker. … RHP Lance McCullers Jr., sur l’IL depuis dimanche avec une irritation des nerfs du cou, a subi une procédure à Houston qui a soulagé une grande partie de l’inconfort.

Athlétisme: Le SS Marcus Semien est revenu d’une absence de quatre matchs avec une blessure du côté gauche pour jouer le premier match. … RF Stephen Piscotty était une égratignure tardive pour l’ouvreur à cause de la douleur au poignet gauche et a également assis le dernier verre. … 3B Matt Chapman espère faire du baseball mercredi mais ne s’attend pas nécessairement à renvoyer cette série d’une tendinite de la hanche droite qui l’a forcé à sortir de la finale de la série de dimanche contre San Diego.

SUIVANT

RHP Luis Garcia (0-0, 2.08 ERA) fait son premier départ en championnat majeur mercredi soir après avoir lancé en relève vendredi pour ses débuts dans la grande ligue. Oakland LHP Jesus Luzardo (2-2, 4.23) cherche à mettre fin à un dérapage à deux départs.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports